Nhân ngày của Cha, kể về những ông bố dượng tuyệt vời nhất showbiz Việt: Chính trái tim đã khiến chúng ta trở thành cha con

Trong showbiz Việt, có không hiếm những cuộc tình dở dang tan vỡ. Không thiếu những câu chuyện về nữ nghệ sĩ trong showbiz trở thành bà mẹ một mình gồng gánh gia đình, ôm vào lòng những đứa trẻ khiếm khuyết tình cha.



Và rồi, một ngày may mắn có người đàn ông xuất hiện dùng tình yêu để "sửa lại mái nhà dột", mang đến một mái ấm trọn vẹn cả cha lẫn mẹ.

Nhiều người lo ngại rằng mối quan hệ cha dượng- mẹ kế với con riêng của chồng, của vợ sẽ chẳng bao giờ yên ấm. Nhân Ngày của Cha, cùng nhau cảm nhận câu chuyện về 3 người cha dượng tuyệt với này sẽ chứng minh rằng: Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim.

Và câu ca dao xưa: "Chim hồng, chim hộc bay đi, cha dượng, con vợ làm gì thương nhau" không phải là mẫu số chung cho câu chuyện cha dượng - con vợ.

Lê Tuấn Anh

Nhiều năm về trước, Lê Tuấn Anh được xem là mỹ nam làng điện ảnh Việt. Vẻ ngoài lãng tử, nụ cười có phần "đểu đểu" của Lê Tuấn Anh làm say lòng khá nhiều cô gái, trong đó có Hồng Vân.

Những năm tháng đầu sự nghiệp, Hồng Vân và Lê Tuấn Anh từng bên nhau. Nhưng rồi duyên chưa đủ, cái tôi quá lớn khiến họ để lỡ nhau 10 năm sau một lần giận dỗi.

Chia tay nhau, mỗi người chọn cho mình một cuộc sống riêng. Hồng Vân gặp gỡ và nên duyên với một kiến trúc sư, xây dựng gia đình hạnh phúc với 2 con nhỏ. Về phía mình, Lê Tuấn Anh cũng kết hôn với ca sĩ Phương Thảo (sau này là vợ nhạc sĩ Ngọc Lễ - Xe đạp ơi).

Cuộc hôn nhân của Lê Tuấn Anh và ca sĩ Phương Thảo nhanh chóng khép lại khi cả hai gặp nhiều bất đồng. Về phía mình, Hồng Vân và chồng cũng gặp nhiều trục trặc sau nhiều năm chung sống, cuối cùng họ lựa chọn đường ai nấy đi.



Nhiều năm xa nhau, Lê Tuấn Anh và Hồng Vân gặp lại khi cả hai đã đi qua một cuộc hôn nhân tan vỡ. Những năm 2000, họ đã dọn về sống chung và sau 5 năm Lê Tuấn Anh và Hồng Vân chính thức làm đám cưới. Khi ấy, nhiều người từng hoài nghi về cuộc hôn nhân của cả hai vì nghi ngại rằng Hồng Vân đã có 2 con nhỏ, sợ Lê Tuấn Anh chẳng thể yêu thương được con riêng của vợ.

Nhưng rồi, nhìn những gì Lê Tuấn Anh làm, nhìn cách anh chăm sóc 2 con và các con nói về anh cũng biết rằng họ chẳng khác gì những cặp cha con ruột thịt. Khi vợ bận rộn công việc, Lê Tuấn Anh nguyện rút về hậu trường, tự tay nuôi dưỡng hai con riêng của vợ, chăm sóc cho con từ bữa ăn, giấc ngủ cho tới chuyện học hành.

Ngày con gái đầu tốt nghiệp Đại học ở Mỹ, Lê Tuấn Anh khiến người ta bật khóc vì viết tâm thư cho con: "Ba hãnh diện về con, cả gia đình hãnh diện về con... Với thời gian, ba tin và mong rằng cảm xúc này còn nhân lên gấp bội. Hãy luôn cố gắng, mãi mãi hạnh phúc nhé, cô gái giỏi giang, xinh đẹp của ba mẹ".

Trong đám cưới con gái, Lê Tuấn Anh rưng rưng hạnh phúc. Khi cậu con trai thành công, Lê Tuấn Anh cũng hạnh phúc dâng trào.

Khi nhắc đến cha dượng, Khôi Nguyên, cậu con trai thứ 2 của Hồng Vân hạnh phúc chia sẻ: "Ba Tuấn Anh dạy tôi rất nhiều điều, có những điều chỉ có những người đàn ông mới có thể hiểu. Tôi rất ngưỡng mộ ba và cảm thấy hạnh phúc khi là con trai của ba".

Ưng Hoàng Phúc

Chưa trải qua nhiều năm tháng của cuộc đời cũng như thử thách như Lê Tuấn Anh nhưng có lẽ đến thời điểm hiện tại, Ưng Hoàng Phúc đủ để khiến người ta tin tưởng rằng anh thật sự là một người cha tốt.

Tất nhiên, những gì Ưng Hoàng Phúc làm cho con riêng của vợ, chẳng cần để ai công nhận. Bởi như nam ca sĩ nổi tiếng một thời từng chia sẻ anh chưa từng xem Hưng Phát là con riêng, anh đối xử với con như một người cha dành cho con trai của mình.

Từ khi đến với Kim Cương - người phụ nữ đã có con - Ưng Hoàng Phúc đã xem cậu con trai bé nhỏ Hưng Phát là con của mình. Đến khi cả hai kết hôn và có thêm con trai, Ưng Hoàng Phúc cũng không thay đổi điều này.

"Cuộc sống gia đình của tôi không có khái niệm con riêng con chung. Một khi đã sống cùng bé, chăm lo cho bé, tôi phải dành tình thương cho bé.

Trẻ con khi nhận được sự chăm sóc chân thành của người lớn, bé sẽ hiểu được đâu là tình cảm thật sự. Tính tôi rất thích trẻ con nên lúc nào cũng mong nhà có nhiều tiếng cười trẻ thơ", Ưng Hoàng Phúc từng tâm sự.



Bằng chính tình yêu của một người cha, Ưng Hoàng Phúc cũng chăm sóc cho Hưng Phát như vậy. Ở tuổi 38, Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc trở thành ông bố 2 con: "Tôi hạnh phúc khi được là "ông bố hai con". Tôi không phân biệt con chung hay con riêng. Với con nhỏ, tôi không dùng roi vọt, la mắng. Nếu cha mẹ làm vậy chỉ để lại ấn tượng không tốt cho trẻ về cách hành xử của người lớn. Vợ chồng tôi thường khuyên nhủ, tâm sự với con nhiều hơn. Con trai của vợ coi tôi như bố ruột. Bé hay tâm sự chuyên học hành, bạn bè. Có những thắc mắc gì, con trai đều nói với bố. Con cũng rất thương em nhỏ. Những lúc thấy bố mẹ bận rộn, con trông coi, chơi đùa với em".

Trung Kiên

Quyết định kết hôn với Lê Phương - nam ca sĩ Trung Kiên không chỉ học làm chồng mà đồng thời phải học cách làm cha vì cô đã từng bước qua một cuộc hôn nhân và có một con trai nhỏ.

Nhiều người lo ngại rằng Trung Kiên chẳng đủ tình yêu để bao dung cho mọi điều, đặc biệt là câu con trai không cùng dòng máu của mình. Thế nhưng, Trung Kiên đã chứng minh rằng chỉ cần bạn yêu thương ai đó chân thành bạn cũng sẽ nhận lại được tình yêu đó. Đó là cách anh yêu Cà Pháo - cậu con trai nhỏ của Lê Phương.

Từ khi Trung Kiên bước vào cuộc sống của hai mẹ con, Cà Pháo đã học cách nhìn nhận anh bằng sự tôn trọng và sau đó là tình yêu từ tận trái tim.

Trong những hình ảnh mà Lê Phương chia sẻ, người ta cảm thấy rưng rưng xúc động hình ảnh cậu bé quấn quýt bên Trung Kiên - điều mà Cà Pháo thiếu thốn từ khi con nhỏ.

Lê Phương từng nghẹn ngào chia sẻ về mối quan hệ của con trai và cha dượng: "Từ nhỏ đến khi nói rõ, con chỉ biết mẹ và ngoại. Nay có một người đàn ông đủ tình thương để con vui đùa, tin tưởng, tâm sự, học cách yêu thương trách nhiệm… Mẹ thương lắm".



Nhìn tấm lưng thấm đẫm mồ hôi của Trung Kiên khi đưa Cà Pháo vào lớp, chơi cùng con khiến người ta càng thêm tin tưởng rằng ngôi nhà của Lê Phương và chồng trẻ thật sự đong đầy tình cảm.

---

Lúc sinh thời, nhà thơ Friedrich Schiller (1759 - 1805) của nước Đức từng có một câu nói vô cùng nổi tiếng về tình cha con: It is not flesh and blood but the heart which makes us fathers and sons (Không chỉ là máu thịt mà chính trái tim đã khiến chúng ta trở thành cha con).



Câu nói của Friedrich Schiller đại ý rằng giữa cha và con, sợi dây ràng buộc không chỉ là 2 người chung dòng máu mà quan trọng đó chính là sự yêu thương từ chính trái tim mình.

Mở rộng ra một chút, phải chăng tình cha con không phải được quy định từ việc người ấy ban cho bạn một phần máu thịt mà chính là người ấy chở che, yêu thương con bằng tình yêu của người cha thật thụ.

Trung Kiên, Ưng Hoàng Phúc, Lê Tuấn Anh... và rất nhiều người cha dượng tử tế trên cuộc đời này đã chứng minh rằng: Cha có thể không sinh ra con nhưng luôn yêu con theo cách trọn vẹn nhất của cuộc đời cha.