Nhạc nước, 3D Mapping ở Vinpearl Land: Phong vị mới cho ngày Tết

Không thể bỏ qua những màn trình diễn đỉnh cao

Nhắc đến công viên giải trí, hẳn điều khiến người ta thích thú nhất vẫn là những trò chơi cảm giác mạnh, thuỷ cung hay vườn thú. Đây là những nơi bạn có thể tha hồ vui chơi, thoả thích trải nghiệm để có những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn hay vui chơi hết mình.

Vinpearl Land Nam Hội An không thiếu bất cứ điều gì để có thể "chiều lòng" và giúp bạn có 1 kì nghỉ tuyệt vời. Công viên giải trí đẳng cấp quốc tế này có 20 trò chơi cảm giác mạnh trong đó có nhiều trò được sản xuất giới hạn trên thế giới; có River Safari với 42 loài động vật hoang dã và quý hiếm; có hàng nghìn góc sống ảo để bạn chụp ảnh cả ngày không thấy chán.

Trình diễn nhạc nước ở Vinpearl Land Nam Hội An

Vì có quá nhiều hoạt động thú vị nên trong 1 đến 2 ngày, có lẽ bạn không thể khám phá hết mà sẽ vô tình bỏ qua những hoạt động không kém phần hấp dẫn khác. Trong đó phải kể đến những màn trình diễn đặc sắc, những sân khấu hoành tráng và ấn tượng mang đậm bản sắc văn hoá.



Show diễn văn nghệ "Về bến", sân khấu nhạc nước và màn chiếu phim 3D mapping là 3 điều ấn tượng nhất khi đến Vinpearl Land Nam Hội An. Không quá ồn ào hay rộn rã nhưng những tiết mục được chuẩn bị chỉn chu, công phu và rất tinh tế này sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thị giác độc đáo hay khám phá một nét văn hoá truyền thống nhưng vẫn rất trẻ trung, hiện đại.

Show diễn văn nghệ "Về bến"

Show diễn văn nghệ "Về bến" diễn ra vào 10h30 và 16h30 hàng ngày tại quảng trường văn hoá của Vinpearl Land Nam Hội An.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện sông nước, "Về bến" tái hiện sống động không gian đời sống của những người ngư dân miền Trung Việt Nam.

Những hình ảnh gần gũi, thân thuộc

Tiếng trống khai hội mở màn âm vang rộn ràng, sôi động, lũy tre xanh, hình ảnh làng quê với phiên chợ sớm hiện lên trong tiếng cười nói của con người lao động giúp bạn được đắm mình trong một không gian văn hoá giản dị và thân thuộc.



Show diễn là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo của âm nhạc, đạo cụ và những chuyển động đầy nghệ thuật trên thuyền, dưới nước và cả trên không trung. Trong 25 phút đầy này, bạn chắc chắn không thể rời mắt khỏi những màn trình diễn sinh động, cuốn hút, giản dị nhưng vẫn trẻ trung và vô cùng hiện đại. Nếu đã lỡ xem show diễn vào buổi sáng, thể nào bạn cũng sẽ quay lại vào buổi chiều để xem thêm một lần nữa cho thoả thích đấy!

Trình diễn nhạc nước

Nhạc nước được trình diễn tại sân khấu nhạc nước lúc 19h15 hàng ngày với khán đài ngoài trời có sức chứa lên đến 2500 người. Đây cũng là sân khấu nhạc nước hiện đại bậc nhất khu vực, được thiết kế thông minh, và trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, lửa và nước tuyệt hảo.

Sự kết hợp của nhiều yếu tố nghệ thuật mang đến cảm xúc mới mẻ cho khán giả

Màn trình diễn là sự kết hợp ngũ hành gồm: nước, âm thanh, ánh sáng, màu sắc và âm nhạc để đem đến những sự trải nghiệm tuyệt vời về cảm xúc và thị giác. Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo đủ sắc màu các tia nước trầm bổng theo tiếng nhạc tạo nên một bản hòa tấu làm say mê lòng người.

Ca khúc "Ca-chiu-sa" thôi thúc và rộn rã, bản tình cả "I will always love you" dịu ngọt hay ca khúc "Lời ru Âu Lạc" hùng tráng đều được thể hiện đầy mới mẻ và cảm xúc.

Trình diễn 3D Mapping

3D Mapping được trình diễn vào 19h45 phút hàng ngày tại Đồi Ước Nguyện. Quả đồi lớn vốn là nơi để ngắm toàn cảnh Vinpearl Land Nam Hội An từ trên cao bỗng "biến hình" thành một màn chiếu khổng lồ ngay giữa bầu trời đêm. Chỉ cần đứng dọc theo hai bên bờ sông là ở bất kì vị trí nào, bạn cũng có thể theo dõi trọn vẹn.

Xem thêm clip tại đây.

Màn trình diễn này là sự kết hợp huyền ảo của âm thanh, ánh sáng và những hình ảnh chuyển động ảo vô cùng hấp dẫn. Với lời kể hào hùng, du khách sẽ được lắng nghe những câu chuyện cổ tích đặc sắc, tái hiện 4000 năm lịch sử của đất nước Việt Nam.

Những câu chuyện gần gũi như "Bánh chưng bánh dầy", "Thánh gióng", "Sự tích trầu cau" thông qua cách kể độc đáo đều trở nên vô cùng hấp dẫn và mới mẻ.

Bạn sẽ như "lạc trôi" và choáng ngợp trong một không gian quá đỗi lung linh. Bầu trời đêm lấp lánh, làn gió mát rượi cùng những thanh âm rộn ràng sẽ như nâng bước bạn đi đến những ngóc nghách rất xa xưa của lịch sử và văn hoá Việt.





Các làng nghề truyền thông, hoạt động văn nghệ mang đậm bản sắc riêng của khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ cũng được tái hiện chân thực và sinh động. Ngoài ra trong dịp Tết, Vipearl Land Nam Hội An còn có rất nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như: In tranh Đông Hồ, xem nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật nặn tò he, gói bánh chưng, tìm hiểu nghệ thuật têm trầu ngày Tết…

Vinpearl Land Nam Hội An tưng bừng đón Tết Kỉ Hợi năm 2019 với chủ đề "Giao thoa vẻ đẹp Đông Tây. Hội tụ tinh hoa Tết 3 miền". Không gian Tết 3 miền sẽ được tái hiện trọn vẹn để du khách khám phá và tận hượng sự phong phú, độc đáo và khác biệt của hương vị Tết cổ truyền ở 3 miền đất nước. Thông tin chi tiết: Hotline: 1900 6677 Website: tet.vinpearlland.com