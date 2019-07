Nhắc khách nữ đặt điểm đến cụ thể hơn, tài xế GrabBike bị mắng té tát: "Tao thích đặt vậy rồi sao, ăn lương công ty chưa đủ à?"

Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu con người cũng ngày một đẩy lên cao. Thời nay, chỉ cần ngồi nhà cùng một vài thao tác trên điện thoại là bạn có thể đi đến bất cứ đâu mình muốn với chi phí khá rẻ.

Ảnh minh họa.

Chính vì thế, taxi hay xe ôm công nghệ đã dần trở nên phổ biến và quen thuộc đối với cuộc sống hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, việc hành khách ứng xử ra sao với những tài xế xe ôm công nghệ vẫn luôn là một đề tài gây nhiều tranh cãi.



Mới đây, 1 nữ hành khách tại Sài Gòn đã khiến cộng đồng tài xế nói riêng, dư luận nói chung vô cùng bức xúc khi có những cư xử thiếu văn minh cùng lời lẽ nặng nề, miệt thị tài xế GrabBike. Sự việc được tài xế này kể lại trên Facebook vào tối qua 3/7 thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Nam tài xế GrabBike kể lại trên Facebook câu chuyện mình gặp phải như sau: "Chị này đặt Grab ở Cộng Hòa về đầu đường Lê Trọng Tấn. Tới nơi đón khách thì mình phải chở thêm 2 đứa con nhỏ và balo của 2 đứa. Tới điểm trả khách, mình hỏi chị xuống chưa, chị bảo không phải, tới gần 771 Lê Trọng Tấn mới đúng.

Ok, mình chở tới đó luôn, cách 3km điểm trả (do chị chỉ đặt tới Lê Trọng Tấn, nó mặc định là số 1). Cuốc xe hết 23 nghìn. Mình nghĩ chị biết điều nên không nói gì, chắc chị cũng gửi thêm vì đường xa hơn. Tới nơi chị đưa tờ 500 nghìn kêu mình thối lại, mình không có đủ tiền thối nên chị đi mượn hàng xóm trả đúng 23 nghìn. Mình ok, không nói gì rồi chạy tiếp, về tối nhắn tin góp ý thì chị ấy nói vậy".

Đính kèm là bức ảnh chụp màn hình tin nhắn nam tài xế nhắn tin cho khách nữ, theo nội dung, nam tài xế nhắn nhủ nữ hành khách với lời lẽ lịch sự tuy nhiên người phụ nữ lại phản ứng bằng hàng loạt câu chửi bới, miệt thị thậm tệ như "ăn lương công ty chưa đủ à?", "làm việc như mày nghỉ đi, mấy thằng ăn mày xã hội".

Tin nhắn giữa tài xế GrabBike và nữ hành khách - Ảnh chụp màn hình.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết này đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Đa số đều gay gắt chỉ trích thái độ cùng lời miệt thị của nữ hành khách, cho rằng người phụ nữ này không những thiếu văn minh trong ứng xử mà còn xấu tính và coi thường người khác.

"Đọc xong ức chế thật sự. Đã chở đi quá 3km rồi không được câu cảm ơn lại còn hách dịch. 23 nghìn của chị nhiều lắm hay sao mà tỏ thái độ như thế? Khi đi xa quá điểm đến hoặc đi vào ngõ sâu, vòng vèo thì nên gửi thêm cho tài xế 1 chút cũng chẳng đáng là bao, 2 cốc trà đá chứ mấy, tiền công ty trả cho tài xế cũng là tiền xăng, tiền công họ bỏ ra chạy xe trên đường nắng nôi vất vả chứ có ai xin không ai, cho không ai cái gì đâu", bạn H.L bức xúc.

Bạn H.T thì nhận xét: "Cả đoạn tin nhắn chỉ thấy tài xế nói chuyện lịch sự, bà chị nói chuyện như dân chợ búa, coi thường người khác. Lần sau bạn đi đúng đến điểm định vị trên bản đồ thôi, đến nơi thu tiền, muốn đi thêm thì trả thêm tiền thì đặt cuốc khác. Ai lại kỳ cục đi gõ cái điểm đến chung chung như thế rồi bắt nạt tài xế như chị này được. Bạn tài xế quá hiền".

Hiện câu chuyện này vẫn đang được cộng đồng mạng xôn xao bàn tán.