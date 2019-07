Nhà hàng Mỹ bất ngờ nổi tiếng internet nhờ đưa món "EM KHÔNG ĐÓI" vào thực đơn

Con gái, hầu như ai cũng có tâm hồn ăn uống nhưng đôi khi, chỉ vài vấn đề nho nhỏ cũng có thể khiến chị em nhất quyết không đụng đũa.

Chẳng hiếm những cặp đôi, đi chơi, đi ăn uống với nhau những chỉ có anh con trai là gọi món. Còn cô người yêu thì "EM KHÔNG ĐÓI!"

Ai mà biết, đôi khi chị em không đói thật, còn lại đều do các anh đã làm gì đó sai trái, khuất tất khiến nửa kia phụng phịu.

Nhưng mà lạ một nỗi, khi những món ngon nóng sốt được dọn ra, các chị lại nhìn hau háu như sư tử trông thấy con linh dương béo mầm. Rồi kiểu gì chẳng được ăn ké còn anh kia rơi vào cảnh "hơi đói" những chẳng mấy khi kêu ca.

Tình trạng này diễn ra khắp nơi trên thế giới và nhà hàng Mama D's Diner ở Arkansas, Mỹ - đã tạo ra món mới trong thực đơn để chiều lòng hội chị em (thi thoảng) đỏng đảnh.

Nó tên là "My Girlfriend Is Not Hungry" (tạm dịch là EM KHÔNG ĐÓI), gồm một ít khoai tây chiên, 2 cánh gà và 3 que phô mai chiên với giá 4,25 USD (suýt 100.000 đồng).

Món "EM KHÔNG ĐÓI" xuất hiện trong thực đơn của nhà hàng Mama D's Diner

"Món ăn" thú vị và hài hước này đã giúp tên tuổi của nhà hàng Mama D's Diner xuất hiện ở khắp internet.

Hầu hết, những người chia sẻ là đàn ông, caption của họ đại loại là: "Nhà hàng nào cũng nên có món này!"

Thật lòng đi, nếu đang bực bội hoặc không muốn ăn cho lắm, chị em có sẵn lòng để người yêu/chồng gọi cho mình món "EM KHÔNG ĐÓI?"

Theo L.B