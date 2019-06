Người phụ nữ ra tay giết hại chồng cũ trước khi phân xác rải khắp nơi gây chấn động Hàn Quốc, cảnh sát công khai nhân dạng vì quá tàn độc

Cuối tháng 5 vừa qua, xã hội Hàn Quốc xôn xao trước vụ giết người, phân xác tàn bạo. Kẻ thủ ác là Go Yoo Jung, 36 tuổi, đã lên kế hoạch ra tay sát hại chồng cũ họ Kang trong chuyến thăm đảo Jeju, nơi nạn nhân đang sinh sống. Quyết định công khai nhân dạng và danh tính của Go Yoo Jung cho thấy mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.



Go và Kang ở với nhau có 1 con trai trước khi ly hôn vào năm 2018 và Go giành quyền nuôi dưỡng đứa trẻ. Sau đó, Kang chuyển đến Jeju sinh sống. Ngày 22/5, Go một mình lên tàu đi từ thành phố Cheongju đến đảo Jeju và hẹn gặp chồng cũ tại 1 nhà trọ. Trước khi rời đi, Kang có nói với người nhà anh đi gặp vợ cũ. Vậy nên, 5 ngày sau không thấy Kang trở về, gia đình anh mới báo cáo sự việc lên cảnh sát.

Không mất quá lâu để nhân viên điều tra xác định được vị trí nhà trọ nơi Kang và Go gặp nhau. Tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng, thậm chí sử dụng chất hóa học luminol, cơ quan chức năng mới có thể phát hiện vết máu đã được lau sạch ở khu vực nhà bếp, phòng khách và phòng tắm. Mẫu máu được đưa đi kiểm tra ADN trước khi cảnh sát bước đầu kết luận Kang bị vợ cũ giết hại vào ngày 25/5 và phi tang thi thể. 3 ngày sau khi gây án, Go trả phòng một mình vào ngày 27/5 và đi đến nhà người thân ở thành phố Wando, tỉnh Jeolla Nam.

Theo điều tra của cảnh sát, 3 ngày trước khi vụ án xảy ra, Go đã đến siêu thị mua các vật dụng đáng ngờ, bao gồm thuốc tẩy và găng tay. Hình ảnh tên sát nhân lui tới siêu thị được ghi lại toàn bộ trong camera an ninh. Nhân viên điều tra tin rằng Go sử dụng chúng để xóa dấu vết giết người, đây cũng là lý do vì sao chủ nhà trọ không hề hay biết gì về tội ác của ả trong suốt nhiều ngày lưu trú. Thêm nữa, việc chọn nhà trọ nhỏ, không có camera an ninh cho thấy Go đã định sẵn trong đầu kế hoạch giết chết chồng cũ. Vậy nhưng, ả không ngờ khu vực cách nhà trọ 30m lại được trang bị máy quay an ninh.

So với việc ra tay sát hại chồng cũ thì việc Go phi tang thi thể nạn nhân lại khiến người ta rùng mình hơn cả. Tên tội phạm đã phân xác Kang thành từng phần cho vào túi ni lông mua ở cửa hàng tiện lợi, trước khi đặt vào hộp giấy và vứt chúng xuống biển trên đường bỏ trốn từ Jeju đến Wando.

Vào ngày 5/6, cảnh sát thành phố Incheon tìm thấy 1 vài phần thi thể nạn nhân được giấu trong bao rác thuộc về gia đình Go. Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn chưa thể thu thập được hết tất cả các phần thi thể của nạn nhân. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, vào ngày 5/6, cảnh sát đã đưa ra quyết định công bố danh tính và nhân dạng của kẻ thủ ác dù đã bắt giữ ả vào ngày 1/6.

Tại đồn cảnh sát, Go chưa chịu thừa nhận tội ác, khẳng định chỉ giết chồng vì tự vệ khi bị người này tấn công với ý định cưỡng bức. Tuy nhiên, kẻ thủ ác không thể chống lại những bằng chứng được cảnh sát đưa ra, bao gồm đoạn clip trích xuất từ camera an ninh, từ khóa "dụng cụ giết người", "lượng nicotine có thể gây chết người" được lưu trong lịch sử tìm kiếm trong điện thoại của ả và nhất là con dao được cho là hung khí giết người.

Các chương trình thời sự và trang báo đồng loạt đưa tin về nhân dạng của Go.

Dựa vào chiều cao 1,8m của A, cảnh sát ban đầu cho rằng nạn nhân bị đầu độc đến chết nhưng kết quả xét nghiệm máu lại không phát hiện chất độc. Thay vào đó, nguyên nhân gây tử vong của A được cho là bị ngạt thở. Được biết, ngày 28/5, Go bị bắt gặp quay trở lại siêu thị trả lại 1 bình thuốc tẩy. Theo phân tích của chuyên gia tâm lý Oh Yoon Sung, giáo sư đại học Soonchunhyang, việc làm trên cho thấy Go vô cùng bình thản và điềm tĩnh dù ả vừa giết người cách đó không lâu. Nhiều khả năng tên tội phạm cũng không hề cảm thấy tội lỗi hoặc xót thương cho cái chết của nạn nhân.



Go mang trả lại chai thuốc tẩy vì không dùng hết.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng tiến hành điều tra lại cái chết của con riêng chồng hiện tại của Go. Đứa trẻ được báo tử vong vào tháng 3 vừa qua nhưng không rõ nguyên nhân. Sau khi tội ác của Go bị phanh phui, cơ quan điều tra không loại trừ khả năng ả có liên quan đến vụ việc.

Vụ án giết chồng cũ này đang gây chấn động Hàn Quốc vì quá tàn độc và dã man. Hiện tại, cảnh sát vẫn tích cực tìm kiếm các phần còn lại của thi thể nạn nhân trước khi định tội Go.

