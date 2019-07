Người phụ nữ lên cơn thần kinh chém cháu 3 tuổi nguy kịch

Trưa ngày 2-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Ban Công an xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc đau lòng khi bác ruột đánh, chém 2 cháu nhỏ bị thương rất nặng, trong đó có 1 cháu bị chém vỡ sọ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 1-7, tại gia đình ông Nguyễn Văn H. (ngụ thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương).

Theo Công an xã Quảng Hòa, thời điểm trên, ông H. có ra trạm xá thăm vợ ốm. Lúc này, con gái ông H. là chị Nguyễn Thị H. (SN 1983) lên cơn thần kinh đánh, chém 2 cháu ruột (con của em trai chị Nguyễn Thị H.) là Nguyễn Thị Y.C. (SN 2014) và Nguyễn Thị Y.N. (SN 2016).

Hậu quả, cháu lớn bị thương ở vùng trán, còn cháu nhỏ bị chém 1 nhát giữa vùng đầu gây vỡ sọ và 1 nhát vào vai. Rất may lúc này ông H. đã về nhà, can ngăn, đồng thời gọi người dân hỗ trợ đưa cháu bé bị chém đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Quảng Hòa đã thông tin sự việc tới Công an huyện Quảng Xương về điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. "Chị H. bị thần kinh lâu nay, mới đi điều trị về nhà được ít hôm. Có thể do thời tiết nắng nóng nên chị H. phát bệnh gây ra sự việc trên. Hiện chị H. không bị tạm giữ hình sự mà đang giao cho gia đình quản thúc" - lãnh đạo Công an xã Quảng Hòa thông tin.

Về phía cháu bé, sau khi được các y bác sĩ tại đây cấp cứu, phẫu thuật, cháu đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được theo dõi điều trị.