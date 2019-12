Người phụ nữ có “vùng kín” đặc biệt nhất nhân loại, sinh con nặng 11kg, dài 80cm khiến cả thế giới trầm trồ

Xưa đến nay, âm đạo phụ nữ đã được coi là một bộ phận riêng tư, ít khi được đem ra bình luận một cách công khai, thế nhưng trong lịch sử nhân loại đã có một người phụ nữ đạt kỷ lục vì sở hữu "cô bé" lớn nhất thế giới, tính đến tận ngày hôm nay. Có nhiều sách báo đã ghi lại về thông tin này, theo trang Notiespartan, vùng kín của người phụ nữ này có chu vi lên tới 86cm…



Đương nhiên, một người phụ nữ sở hữu "cô bé" lớn đến vậy hẳn có ngoại hình không hề tầm thường. Cô ấy tên là Anna Hained Swan sinh năm 1846, tại Nova Scotia, Canada. Cô là con thứ 3 trong một gia đình có 13 người con. Trong khi tất cả anh chị em ruột đều có chiều cao bình thường thì ở tuổi 15, Anna đã cao tới 2,1 m, nặng hơn 100kg. Năm 17 tuổi, người phụ nữ này đã cao 2,3m…

Anna Hained Swan - người phụ nữ có "cô bé" lớn nhất thế giới.

Trong mắt mọi người, Anna là một người tốt bụng, hài hước và thích giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, vì ngoại hình hơi quá khổ, Anna phải mặc đồ do mẹ may và đi đôi giày do bố tự đóng, những vật dụng tự tay làm thường không đẹp và ít khi thoải mái. Cô quyết định tham gia vào một buổi triển lãm ở Halifax để lấy tiền mua giày.

Có lẽ, vì nhận ra được nhiều điểm đặc biệt ở cô gái trẻ. Một đoàn biểu diễn ở Bảo tàng Hoa Kỳ ở New York đã mời cô tham gia với mức lương 1.000 đô/tháng.

Cũng từ đây, vì ngoại hình gây tò mò, Anna vụt lên thành ngôi sao nổi tiếng. Để thu hút sự chú ý hơn nữa, Anna thường xuyên được sắp xếp biểu diễn cùng một người tí hon, chỉ cao 73cm, nặng hơn 10kg.

Anna cùng bạn diễn của mình.

Ngoại hình giúp Anna kiếm tiền, cho cô sự nổi tiếng nhưng cũng có lần khiến cô suýt chết. Vào năm 1865, tại bảo tàng nơi cô làm việc xảy ra một đám cháy lớn, lan tỏa khắp cầu thang. Nhiều người nhanh chóng chui qua cửa sổ để thoát thân, riêng Anna là vẫn loay hoay trong hoảng sợ vì không chui vừa qua cửa sổ. May sao, cô may mắn được các nhân viên của bảo tàng và 18 người khác đưa xuống tầng trệt và cứu thoát.



Trong những chuyến lưu diễn vòng quanh Canada, Anna may mắn tìm được người tình lý tưởng của đời mình đó là một cựu sĩ quan tên là Martin Van Buren Bates. Anh này có chiều cao vô cùng tương xứng với Anna – 2,14m, được mệnh danh là "người khổng lồ vùng Kentucky".

Anna và Martin Van Buren Bates.

Cặp đôi yêu nhau, trở thành một cặp đôi khổng lồ nổi tiếng và kết hôn vào năm 1971. Vì quá đặc biệt, cô dâu Anna năm đó còn được đích thân nữ hoàng Victoria tặng một chiếc váy cưới, được may riêng theo số đo của cô.



Đám cưới của cặp đôi khổng lồ.

Tổ ấm của cặp đôi khổng lồ được xây trên một mẫu đất rộng 52ha, có diện tích vô cùng phù hợp với ngoại hình của họ, cụ thể là: Trần nhà cao 4,2m, cửa rộng 8,5m, giường của họ rộng trên 3m…



Anna mang thai 2 lần. Đứa con đầu tiên sinh vào năm 1872 và mất vài giờ sau đó. Năm 1879, Anna một lần nữa mang thai, ca chuyển dạ của cô kéo dài trong 36 giờ đồng hồ. Cân nặng của em bé cũng được ghi nhận là lớn nhất trên thế giới: Nặng 11kg, cao trên 80cm, đầu của em bé có chu vi khoảng 48cm. Do đó, ước tính độ giãn âm đạo của Anna ở thời điểm sinh là 15cm. Tuy nhiên, em bé chỉ sống được 11 giờ trước khi mất.

Tìm niềm vui trong công việc để nguôi quên nỗi buồn con cái, vợ chồng Anna đi lưu diễn khắp nơi rồi cuối cùng về lại trang trại rộng lớn của mình để nghỉ hưu.



Vào ngày 5/8/1888, sau nhiều năm đấu tranh với bệnh tật, Anna đã tử vong vì bệnh suy tim.

Quá cao lớn cũng có thể là một căn bệnh

Câu chuyện về người khổng lồ Anna có chiều rộng vùng kín siêu khủng vẫn khiến nhiều người bất ngờ đến ngày nay. Khi y học phát triển, người ta mới nhận ra những đặc điểm của vợ chồng Anna có thể xuất phát từ một căn bệnh mang tên "Bệnh khổng lồ".

Người bình thường chụp với bộ váy của Anna.

Bệnh khổng lồ là một bệnh hiếm, là một tình trạng ảnh hưởng đến sự phát triển của người. Sự phát triển bất thường được biểu hiện qua chiều cao, kích thước cơ thể…

Nguyên nhân gây ra bệnh khổng lồ có thể liên quan đến gen hoặc một số bệnh khác gây ra các khối u và ảnh hưởng đến chức năng da, tim, hoặc hệ hormone. Một nguyên nhân khác gây ra bệnh khổng lồ là do 1 khối u lành tính trong tuyến yên – tuyến nằm ở sàn não, có chức năng điều khiển hoạt động sinh sản của các hormone của cơ thể…

Ngày nay, bệnh khổng lồ có thể điều trị bằng cách kiểm soát lượng hormone, để nó càng trở lại với mức bình thường càng tốt. Các bác sĩ sẽ sử dụng thuốc hoặc phẫu thuật, liệu pháp phóng xạ để điều trị cho bệnh nhân.

