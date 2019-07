Người mẹ thử nghiệm thành công phương pháp dạy con "gấu panda" nhờ bí quyết từ mẹ của CEO Youtube

"Bố mẹ panda" là hình mẫu đối lập của "bố mẹ hổ". Thay vì thúc ép con làm theo lời bố mẹ và chẳng ngần ngại đạt được mục đích của mình, "bố mẹ panda" khuyến khích con cái độc lập và tự chủ.

Mặc dù panda thường được gắn với đặc điểm lười biếng, trên thực tế, bố mẹ kiểu panda lại không hoàn toàn nhàn hạ, họ chỉ tránh can thiệp quá sâu vào quyết định của con cái. Trong cuốn sách "How to Raise Successful People", tác giả và đồng thời là nhà giáo dục Esther Wojcicki đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh, nếu muốn nuôi dạy con nên người, bố mẹ cần đặt lòng tin ở con, trao cho con trách nhiệm và để con được mắc lỗi.

Bà Esther Wojcicki ca ngợi phương pháp nuôi dạy con kiểu gấu panda đã đem đến thành công cho 3 người con của mình – một người là CEO của Youtube xuất hiện trong danh sách của Forbes từ năm 2015, một người là bác sĩ nhi khoa, và người còn lại là đồng sáng lập công ty 23andMe, được định giá khoảng 440 triệu USD.

Ngưỡng mộ phương pháp dạy con của bà Esther Wojcicki, chị Katherine Chatfiled, sống tại Mỹ, đã thử nghiệm và hoàn toàn hài lòng:



Chị Katherine Chatfiled và 2 người con của mình.

Cùng tham khảo câu chuyện nuôi dạy con kiểu gấu panda của chị Katherine Chatfiled:

Cậu con trai 4 tuổi và cô con gái 2 tuổi của tôi đều là những đứa trẻ hạnh phúc, giàu năng lượng nhưng tính độc lập lại không phải là thế mạnh của chúng. Con gái tôi chẳng muốn chơi cầu trượt hay thậm chí là đi bơi mà không có mẹ cầm tay bên cạnh, còn con trai tôi sẽ rất vui khi thấy mẹ đến lớp đón hàng ngày.

Chỉ nghĩ đến việc sắp sẵn đồ để con tự đến trường, cả hai mẹ con tôi đều thấy chùn bước rồi. Thành thực mà nói, tôi cũng thích cảm giác con cần đến mình, nhưng đồng thời, lại lo lắng liệu mình có đang bảo bọc con quá không.

Tôi quyết định dành một tuần thử nghiệm cách nuôi dạy con kiểu gấu panda, để xem phương pháp này ảnh hưởng thế nào đến thái độ của các con.

Cho con quyền tự chủ

Thử thách đầu tiên là để con tự đến trường. Thông thường, tôi thường rất tốn sức khi phải hò hét để con đi chậm lại và để ý xe cộ trên đường, khi chúng chạy lung tung khắp nơi. Nhưng hôm nay, tôi nói với con rằng, tôi tin chúng có thể tự đi đến trường mà không cần mẹ bên cạnh.

Tôi bí mật theo dõi chúng từ một khoảng cách xa, và thấy cả hai đứa nắm tay nhau, liên tục kiểm tra xem xe cộ đã thật sự dừng lại chưa và kiên nhẫn chờ đợi trước vạch kẻ trước khi con trai tôi tuyên bố đã đủ an toàn để hai đứa qua đường. Tôi vô cùng bất ngờ khi thấy cách chúng hành xử, thậm chí tôi đã nghĩ chúng không thể làm được.

Tôi vẫn giữ thói quen đưa con trai đến trước cửa lớp, nhưng sau đó nhanh chóng hôn con và nói lời tạm biệt mà không đợi con vào lớp. Con tôi hơi bối rối, nhưng rồi cũng lập tức vào lớp mà không ngoái lại. Thú thực, tôi đã phải cố gắng để không cảm thấy buồn, bởi đã quá quen với việc vẫy chào và nhìn con cười với mình qua cửa sổ lớp học.

Thử thách đầu tiên là để con tự đến trường.

Tại sân chơi, con gái tôi trèo lên đỉnh cầu trượt, và như thường lệ, gọi tôi đến để giữ tay con bé, nhưng tôi kiên nhẫn trả lời, con có thể tự trượt xuống một mình. Sau vài phút lưỡng lự, con bé cũng tự trượt xuống. Mặc dù hơi vấp ngã, con bé nhanh chóng đứng dậy và hào hứng kêu lên: "Con tự làm được rồi!". Con bé lặp lại việc đó, và lần này không vấp ngã tẹo nào. Quả là một thành công lớn nữa.

Cho con thời gian

Con trai tôi gặp vấn đề trong việc đọc, thường rất ngại ngần khi phải đọc cùng mẹ ở nhà. Bố mẹ panda cho rằng, cần tin tưởng con sẽ hoàn thành mọi việc vào thời điểm thích hợp, vì thế khi con nói rằng mình quá mệt để đọc sách vào một tối nọ, tôi không ép con.

Chỉ vài giờ sau đó, thằng bé lấy một cuốn sách từ trên kệ và đề nghị hai mẹ con ngồi đọc cùng nhau. Chúng tôi dành 20 phút đọc sách, trò chuyện về nội dung cuốn sách sau đó. Tôi học được bài học rằng, việc để cho con tự lựa chọn theo sở thích vào đúng thời điểm phù hợp sẽ mang lại kết quả tốt đẹp hơn là gò con vào khuôn khổ.

Việc để cho con tự lựa chọn theo sở thích vào đúng thời điểm phù hợp sẽ mang lại kết quả tốt đẹp hơn là gò con vào khuôn khổ.

Cho con sự tôn trọng

Tôi để các con tham gia nhiều hơn vào cuộc sống cũng như các nhiệm vụ trong gia đình. Khi tôi đề nghị các con dọn dẹp bát đĩa sau bữa ăn, chúng lập tức làm theo mà không hề ca thán nửa lời.

Tôi để ý thấy con làm vương vãi thức ăn ra sàn nhà. Điều đó cũng có nghĩa, tôi sẽ có nhiều việc để làm hơn, nhưng tôi cho rằng nó cũng đáng nếu có thể làm con hiểu được, tất cả mọi thành viên trong gia đình đều cần có trách nhiệm trong công việc chung và xã hội cũng vận hành như thế.

Nhờ phương pháp dạy con kiểu gấu panda, tôi nhận ra rằng, các con mình đang dần trở nên độc lập và tự chủ hơn. Chúng thích được trao cho nhiệm vụ và chứng minh cho tôi thấy mình có thể tin tưởng vào con cái.