Bí kíp nuôi dạy con của chị cả "gia đình tai tiếng" Kardashian

Bà mẹ 3 con Kourtney Kardashian luôn cố tự tay chăm sóc con cái mọi lúc có thể. Cùng xem cách nuôi dạy con của chị cả nhà Kardashian-Jenners giống và khác gì chúng ta nhé!



Chị cả Kourtney là người kín đáo nhất về cuộc sống gia đình.

San sẻ trách nhiệm nuôi dạy con với bạn đời



Kourtney luôn giữ vững nguyên tắc là chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con với bạn trai cũ, Scott Disick, ngay cả khi hai người không còn mặn nồng trong chuyện tình cảm. Nhờ thế, các con của cô không phải trải qua thiếu thốn sự quan tâm của người bố.

Dành thời gian cho con nhiều nhất có thể

Không giống các chị em khác thường phó mặc con cái cho giúp việc chăm sóc khi bận rộn, đối với Kourtney, con cái còn quan trọng hơn công việc của cô. Thậm chí, có những lúc cô chấp nhận việc đến muộn các cuộc họp khi con trai cần mẹ bên cạnh. Bà mẹ nổi tiếng hiểu rằng, chẳng mấy chốc con cái sẽ trưởng thành và vuột khỏi vòng tay của mẹ.

Không quá căng thẳng về cách nuôi dạy con

Kourtney hiểu rõ rằng, việc nuôi dạy con không phải luôn luôn đi theo kế hoạch mà bố mẹ đã vạch sẵn, dù chi tiết đến đâu. Dĩ nhiên, trẻ cũng cần được khép vào một thời gian biểu cụ thể để đảm bảo sức khoẻ, nhưng đôi lúc, bạn cũng nên lựa theo nhu cầu của con và bản thân để điều chỉnh cho phù hợp. Đó cũng là điều mà Kourtney luôn áp dụng.

Tự nấu ăn cho con

Kourtney vốn là người rất có ý thức trong việc chăm sóc sức khoẻ cho gia đình và bản thân. Bởi vậy, mặc dù công việc có bận rộn đến đâu, không có gì là lạ khi cô vẫn luôn tự chuẩn bị đồ ăn cho các thiên thần nhỏ của mình.

Cũng như những bà mẹ chu đáo khác, Kourtney tin rằng, khi tự chuẩn bị đồ ăn cho con, các mẹ có thể yên tâm về vấn đề dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như đem lại cho con những lựa chọn tốt nhất.

Nói không với đồ uống có ga

Kourtney biết rằng, một khi trẻ đã quen với hương vị của nước giải khát có ga, trẻ sẽ có xu hướng bỏ qua những lựa chọn lành mạnh khác. Bởi vậy, cô đã nghiêm khắc đặt ra quy tắc không cho con uống nước có ga và luôn chuẩn bị sẵn nước lọc, nước ép hoa quả để con giải khát bất kỳ lúc nào.

Lựa chọn nội thất thân thiện với trẻ nhỏ

Nội thất trong gia đình ngoài tính thẩm mỹ, còn cần có tính ứng dụng cao. Đối với những gia đình có trẻ nhỏ, hẳn độ an toàn, tính bền và dễ chùi rửa cũng là các yếu tố mà phụ huynh nên tính đến. Kourtney cũng hạn chế mua nội thất có màu trắng bởi con cô dễ dàng làm chúng bẩn chỉ trong nháy mắt!

Quần áo cũ

Ai cũng biết, trẻ nhỏ lớn rất nhanh, vì thế việc mua quần áo cho con dễ dàng làm hụt một khoản kha khá trong ngân sách hàng tháng của bất kỳ bố mẹ nào. Khác với những chị em trong gia đình luôn sắm sửa cho nhóc tì trang phục từ những nhãn hiệu đắt đỏ, Kourtney lại cho con mặc đồ cũ, vừa là cách tiết kiệm chi phí, vừa tận dụng được những đồ còn tốt.

Hạn chế thời gian sử dụng đồ điện tử

Trong thời đại thiết bị công nghệ điện tử tràn ngập khắp mọi nơi như hiện nay, việc hạn chế con sa đà vào các chương trình tivi hay trò chơi điện tử hấp dẫn trên điện thoại có thể trở thành thử thách khó nhằn cho bất cứ bậc cha mẹ nào.

Để giải quyết điều này, Kourtney thay thế thời gian con ngồi trước màn hình bằng các hoạt động đa dạng, đưa con dạo chơi công viên, hoặc chỉ đơn giản là dành thời gian trò chuyện cùng con. Tất cả những điều này không chỉ giúp bố mẹ và con thêm gắn kết, mà còn phòng tránh được tình trạng "nghiện" thiết bị điện tử mà con trẻ ngày nay thường mắc.

Đọc sách cho con

Một trong những điều tuyệt vời và đơn giản nhất mà bố mẹ có thể làm để giúp con phát triển trí tuệ là đọc sách cho con nghe thường xuyên. Bên cạnh đó, đây cũng là cách ngọt ngào để dỗ con đi vào giấc ngủ.

Một trong những cuốn sách mà Kourtney lựa chọn để đọc cho con bao gồm The Book With No Pictures (tạm dịch: Quyển Sách Không Có Tranh Ảnh) và The Giving Tree (Cây Táo Yêu Thương).