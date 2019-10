Người làm trong ngành làm đẹp gợi ý bạn 7 lọ serum giúp da “thoát kiếp” mụn thâm, lão hoá

Nếu không phải nhờ da đẹp bẩm sinh thì để có được làn da xinh không tỳ vết, bạn chắc chắn phải nhờ cậy đến mỹ phẩm rồi. Nhưng gượm đã, không phải loại mỹ phẩm nào cũng đều tốt/xấu như nhau, bạn cần phải tìm hiểu công dụng của chúng trước khi mua và hiểu rõ làn da của mình như thế nào và muốn cải thiện vấn đề gì nữa.



Với những ai đang khủng hoảng về mụn, hoặc stress khi thấy dấu hiệu lão hoá ngấp nghé hiện lên, thì bài viết này xem chừng sẽ hữu ích cho bạn đấy. Bởi những người làm trong ngành làm đẹp đã gợi ý bạn đến 7 lọ serum khác nhau, tất cả sản phẩm này đều có thành phần retinol "thần thánh" giúp da bạn đẹp hơn, mụn giảm dần, lỗ chân lông thu nhỏ và đẩy lùi các dấu hiệu lão hoá.

Theo chuyên gia làm đẹp nổi tiếng Vanessa Hernandez, những lợi ích của serum retinol mang đến là giúp da sáng mịn, trẻ hơn, làm dịu và nuôi dưỡng da hiệu quả. Hơn nữa, chúng cũng giúp "xử đẹp" vi khuẩn gây mụn, thúc đẩy tái tạo tế bào, đóng vai trò quan trọng trong việc chống lão hoá.

Một chuyên gia làm đẹp khác là Shani Darden khẳng định serum retinol nên sử dụng vào ban đêm, sau khi bạn đã làm sạch và dưỡng ẩm đủ bước. Nhưng nhớ là, dùng thêm kem chống nắng vào ban ngày để da được bảo vệ tối đa vì retinol có thể làm da nhạy cảm hơn với ánh nắng.

Và Vanessa Lee, người sáng lập thương hiệu skincare The Things We Do (Mỹ) cho biết serum retinol là lựa chọn tuyệt vời nếu da bạn dễ nổi mụn vì chúng không chứa dầu, nhẹ nhàng thẩm thấu vào da. Dưới đây là những lọ serum retinol mà Lee, Hernandez và Darden cho là tốt nhất để khuyến khích các chị em sử dụng:

Sunday Riley Power Couple Kit (giá gốc: 1.976.000 VNĐ)

Bộ đôi kem đặc trị và dầu dưỡng da ban đêm của Sunday Riley đã tạo nên tiếng tăm lừng lẫy trong giới skincare nhờ khả năng làm mờ nếp nhăn, vết châm chim, thu nhỏ lỗ chân lông và phục hồi da hư tổn. Sản phẩm có thành phần chính gồm retinol, chiết xuất thảo dược, dầu Squalane, nha đam, tinh dầu, Dimethicon, Axit Lactic và được hãng giới thiệu phù hợp với mọi loại da. Nhiều tín đồ đã trải nghiệm và gọi chúng là "thần dược" giúp da "lên đời".

BIOSSANCE Squalane + Phyto-Retinol Serum (giá gốc: 1.674.000 VNĐ)



Nếu bạn đang cần chữa trị những nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi, da xỉn màu hay không đều màu thì chai serum chứa bakuchiol, một chất thay thế retinol có nguồn gốc từ thực vật sẽ là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn được nữa. Sản phẩm mang lại lợi ích giống như retinol nhưng không gây kích ứng cho da nhạy cảm và có thể sử dụng được cả vào ban ngày. Theo nghiên cứu lâm sàng, serum làm giảm 20% nếp nhăn và tăng độ săn chắc của da đến 48% sau 4 tuần sử dụng.

SkinCeuticals Retinol 0.5 Refining Night Cream (giá gốc: 1.767.000 VNĐ)

Retinol 0.5 chứa 0.5% retinol nguyên chất, có dạng cream cô đặc, giúp làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, se khít lỗ chân lông, hiệu quả trong việc điều trị mụn trứng cá, mụn đầu trắng, đầu đen. Nếu tìm kiếm sản phẩm này trên các trang mạng, hẳn bạn sẽ thấy hàng loạt review tích cực về em nó, đặc biệt là công dụng trị mụn, làm da sáng và mịn màng hơn thấy rõ.

Paula's Choice Resist Intensive Wrinkle-Repair Retinol Serum (giá gốc: 1.450.000 VNĐ)

Với thành phần lý tưởng kết hợp giữa retinol nguyên chất và các chất chống oxy hoá từ thiên nhiên, vitamin C, serum của Paula’s Choice làm da săn chắc, mềm mại, xoá mờ dần những nếp nhăn, cải thiện thâm mụn và làm dịu các nốt ửng đỏ nhờ chiết xuất tảo và tinh dầu lúa mạch. Sản phẩm có dạng gel màu vàng nhạt, không quá lỏng cũng không quá đặc, thấm hoàn toàn vào da sau 1-2 phút. Hãng giới thiệu serum thích hợp cho những ai mới sử dụng các sản phẩm chứa retinol.

Naturopathica Retinol Renewal Concentrate (giá gốc: 884.000 VNĐ)

Giá "mềm" nhất trong danh sách 7 loại serum retinol nhưng Naturopathica Retinol Renewal Concentrate hứa hẹn sẽ làm bạn hài lòng. Sản phẩm có kết cấu cô đặc với thành phần chính gồm retinol-vitamin A giúp giảm đốm nâu, tăng độ đàn hồi, vitamin C làm sáng da, tế bào gốc thực vật ngăn lão hoá và Natri Hyaluronate hiệu quả trong việc giữ ẩm, làm dịu và phục hồi da khô.

SkinMedica Age Defense Retinol Complex .25 (giá gốc: 1.442.000 VNĐ)

Được tạo nên bởi retinol có công dụng chống lão hoá cùng với đó là chiết xuất vỏ cây mộc lan giúp làm dịu da viêm, kích ứng, sản phẩm được xem là món skincare lý tưởng cho những ai có làn da nhạy cảm, da có nếp nhăn. Ngoài retinol và thảo dược, em nó còn chứa những thành phần dưỡng da tốt nhất, dễ dàng nịnh nọt các tín đồ làm đẹp như: eeramides, niacinamide, dầu Squalane, peptide, chất chống oxy hóa, vitamin A, E, tinh dầu.

Chantecaille Retinol Intense + (giá gốc: 3.255.000 VNĐ)

Theo Vanessa Lee, huyết thanh retinol này là giúp da săn chắc và sáng khoẻ hơn nhờ vào sự kết hợp tuyệt vời giữa retinol nguyên chất với vỏ cây mộc lan, vitamin C và cà phê. Cô nói thêm Chantecaille Retinol Intense + có thành phần nguyên chất và nguồn gốc từ thực vật nên rất an toàn và lành tính với mọi loại da và là một trong những serum không thể bỏ qua nhất.

Nguồn: Who What Wear