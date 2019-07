Người đàn ông bị tố đánh cô gái trẻ ngã xuống ao rồi còn thách gọi công an chỉ vì "muốn xin chụp hình chung nhưng không được"

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao chia sẻ một vụ việc liên quan đến nhóm 4 cô gái cùng một vài người đàn ông khi có xảy ra xô xát ở ao sen.

Theo đó, đăng tải trên mạng xã hội ngày 28/7 mới đây, chị M.H (sinh sống tại TP.HCM) cùng 3 bạn nữ và 1 anh tài xế tới ăn uống ở quán H.S, phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM. Theo M.H, khi chị và 3 bạn nữ đang chụp ảnh gần ao sen thì có 3 người đàn ông say xỉn đi tới xin chụp ảnh chung, cố ý đụng chạm và sàm sỡ họ.

Vụ xô xát sảy ra giữa nhóm cô gái và những người đàn ông này khiến mạng xã hội xôn xao bình luận.

Nhóm chị M.H hoảng sợ nên né tránh thì 1 trong 3 gã đe dọa và đánh 1 bạn nữ ngã xuống ao. Sau đó, người đàn ông này cùng hai người bạn kia đã không xin lỗi mà lên ô tô định bỏ về.

Nhóm chị M.H đề nghị chủ quán báo công an thì người đàn ông này đánh cô gái té áo tới túm cổ áo anh tài xế và nói lời thách thức, dọa đánh.

Vì quá bức xúc, chị M.H đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội mong cộng đồng mạng truy tìm danh tính của 3 người đàn ông trên, tài khoản này viết: "Nhờ bạn bè Facebook và cộng đồng mạng chia sẻ mạnh, lấy lại công bằng giùm 4 đứa em. Hôm 28/7, 4 đứa con gái tụi em và 1 anh tài xế đến quán H.S, phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM.

Chị M.H nhờ dân mạng đòi lại công bằng.

Trong lúc chờ đợi thức ăn ra, 4 đứa em ra cầu ao sen chụp hình. Lúc đó có 3 người đàn ông đã say xỉn từ bàn khác bước ra đòi chụp hình chung, cố ý đụng chạm và sàm sỡ tụi em. Tụi em hoảng sợ né tránh, sau đó bất ngờ 1 trong 3 người hùng hổ, đe doạ, đánh 1 bạn nữ té xuống ao, bị ướt hết người và trầy xước rất đau. Tụi em quá bất ngờ trước hành động thiếu văn hoá của một người đàn ông với phụ nữ chân yếu tay mềm.

Sau khi bạn nữ lên bờ được, em yêu cầu chủ quán kêu công an giải quyết nhưng họ xông đến túm áo anh tài xế và làm đứt áo. Họ thách: "Báo công an đi, tụi tao vừa nhậu với công an nè. Làm được gì tụi tao" và nhiều lời thô tục rất khó nghe.

Trước sự việc này, tụi em rất uất ức. Cô bạn bị đánh tổn thương sâu sắc. Có một số hình ảnh tụi em đã lưu lại của sự việc này.

Một lần nữa mong anh em, bạn bè, cộng đồng mạng giúp đỡ tụi em lấy lại công bằng. Xin chân thành cám ơn!".

Cô gái bị đẩy xuống ao và người đàn ông bị "tố".

Đính kèm bài viết là hình ảnh 4 cô gái và 1 số người đàn ông, trong đó một cô gái áo trắng bị té ngã bẩn hết người và ướt tóc. Sự việc ngay sau khi đăng tải khiến nhiều người bức xúc với hành vi của người đàn ông kia. Nhiều cư dân mạng còn kêu gọi mọi người truy tìm danh tính nhóm người này qua biển số ô tô.



Tuy nhiên, trong một diễn biến khác, một thông tin cho rằng, trong lúc đi qua cầu tại ao, một người đàn ông có va chạm khiến một cô gái té xuống ao, mực nước ao không sâu. Sau vụ việc, người đàn ông đã xin lỗi nhưng các cô gái không chịu và yêu cầu người này cũng phải... té xuống ao như thế.

Sau đó, công an phường đã mời những người liên quan về trụ sở để làm việc nhưng các cô gái không đến.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.