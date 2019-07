Người dân Hà Tĩnh xót xa khi 50 ha rừng phòng hộ hoang tàn vì cháy: "Đó là một đêm thức trọn với lửa của núi Hồng Lĩnh"

Sau nhiều ngày nỗ lực dập lửa, đến ngày 1/7, lửa ở rừng thông hàng chục năm tuổi thuộc núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã được dập tắt. Thế nhưng, đám cháy suốt 3 ngày đã xóa sổ phần lớn diện tích rừng thông phòng hộ trên địa bàn huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh.

Hàng trăm ngàn cây thông đã bị “chết đứng” sau khi lửa cháy qua. Những cánh rừng xanh tốt giờ đây đã tan hoang.



50 ha rừng phòng hộ hoang tàn sau nhiều ngày cháy rụi, người dân xót xa.

Theo ghi nhận của PV, đến ngày thứ 4 chỉ còn lại một vài điểm bén lửa và lực lượng cứu hộ tiến hành tìm kiếm, dập tắt.

Sau nhiều ngày đóng cửa để đảm bảo an toàn thì đến hôm nay, các cây xăng trên địa bàn đã bắt đầu đi vào hoạt động trở lại. Đây được xem là vụ cháy rừng lớn nhất chưa từng thấy khiến người dân vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Rừng thông ở Hà Tĩnh tan hoang sau vụ cháy kinh hoàng.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Phan Viết Thị (khối 1, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, trước đây có một vài vụ cháy ở đây rồi nhưng chưa bao giờ có trận hỏa hoạn nào kinh khủng đến thế. "Tôi và những người dân ở đây rất sợ. Lúc đầu cháy lớn, lan rộng tưởng chừng như thiêu rụi cả vùng này. Nhưng may có đội PCCC, công an, bộ đội cùng các phương tiện tập trung liên tục cả ngày lẫn đêm để dập lửa. Ngày hôm qua, ngọn lửa lại bùng phát trở lại nhưng đã được dập tắt luôn".

Ông Thị tưởng như đám cháy thiêu rụi cả một vùng quê mình.

Những gốc cây cháy đen, trơ trụi sau khi giặc lửa tràn qua.

Bên cạnh đó, chia sẻ với chúng tôi, ông Phan Thanh Nam - một người dân tham gia công tác dập lửa cho biết, "Tôi hỗ trợ dập lửa đến khoảng 22h đêm, chưa kịp ăn tối thì nghe mọi người hô hoán lửa bùng phát trở lại nên quay lên dập tiếp đến 24h. Sau đó, cả nhà ngồi trực đến 2h sáng thì lửa lại bùng phát tiếp. Lúc này, tôi gọi điện cho lực lượng kiểm lâm với bộ đội để hỗ trợ dập đến sáng hôm sau luôn. Nói chung là một đêm thức trọn với lửa của núi Hồng Lĩnh".

Ông Phan Thanh Nam - một người dân tham gia dập lửa vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh.

Ông Nam cũng cho biết, ông hết sức hoang mang vì cả đêm phải túc trực sợ đám cháy bùng phát. "Chưa bao giờ rừng ở đây bị cháy vì dân xung quanh khu vực rất có ý thức bảo vệ rừng. Vậy mà có người đốt rác làm lửa cháy lan ra như thế. Chưa khi nào khủng khiếp như vậy!".