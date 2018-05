Người dân bao vây đôi nam nữ nghi bắt cóc trẻ em

Chiều 19-5, ông Trần Văn Bàng, Chủ tịch UBND xã Hoài Thanh Tây, xác nhận Công an huyện Hoài Nhơn vẫn đang làm việc với 2 người (1 nam, 1 nữ) do người dân địa phương nghi ngờ họ có ý định bắt cóc trẻ em .

Hàng chục người dân xã Hoài Thanh Tây bao vây một đôi nam nữ đi trên xe con BKS ngoại tỉnh do nghi ngờ họ có ý định bắt cóc trẻ em

Theo ông Bàng, sáng cùng ngày, phát hiện ôtô 4 chỗ BKS 89A-101.xx đậu ven Quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Hoài Thanh Tây với nhiều biểu hiện nghi vấn nên người dân địa phương âm thầm theo dõi. Khi thấy đôi nam nữ trạc 40 tuổi từ trên xe này bước xuống rồi vào sân nhà anh T. ở gần đó, trong khi đứa con 4 tuổi của anh T. đang chơi nhưng không có người trông coi nên người dân địa phương đến hỏi thì đôi nam nữ này bảo là đi tìm mua lúa, gạo.

Nghi ngờ 2 người này có ý định bắt cóc trẻ em nên người dân bao vây họ rồi báo Công an xã Hoài Thanh Tây xử lý. Ngay sau đó, đôi nam nữ trên cùng chiếc ô tô được Công an xã Hoài Thanh Tây đưa về trụ sở xã để làm rõ.

"Người dân nghi vấn có sự việc bắt cóc trẻ em do đôi nam nữ trên gây ra. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Công an huyện Hoài Nhơn vẫn đang làm việc với họ và chưa thể khẳng định có việc bắt cóc trẻ em như người dân phản ánh hay không. Mọi việc vẫn đang chờ kết quả điều tra từ phía công an"- ông Bàng cho hay.