Người cha lang thang 120 ngày tìm con trai 8 tuổi mất tích ở Sài Gòn: "Cho dù còn một chút hi vọng, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc"

Hôm nay là ngày Gia đình Việt Nam (28/6), nhưng cũng là ngày thứ 120 bé Trần Quốc Hưng (SN 2011) con trai anh Trần Thanh Lộc (SN 1980) mất tích bí ẩn sau khi rời khỏi nhà cách đây 4 tháng trước.

Tìm đến con hẻm 361, đường bến Bình Đông (phường 15, quận 8, TP.HCM), hỏi đến tên anh Lộc, nhiều hàng xóm cũng không khỏi lo lắng khi nhắc tới việc cậu con trai 8 tuổi của anh đã mất tích 4 tháng qua mà không một chút tin tức.

Lang thang 120 ngày đi tìm con

Trong căn nhà nhỏ, anh Lộc ôm lấy xấp tờ rơi in hình của con mình cùng thông tin cá nhân rồi kể về câu chuyện của anh. Đúng 4 tháng trước, tức ngày 28/2, lúc đó anh đang làm tài xế, sau khi nhận được một cuộc gọi của chủ xe nhờ chở khách đi tỉnh. Dù vui mừng vì có thể kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống hai cha con, nhưng anh Lộc lại lo lắng vì để con trai ở nhà một mình, không ai chăm sóc.

Bé Quốc đã mất tích 120 ngày.

Nhưng vì mưu sinh, anh Lộc đành nấu cơm đầy đủ rồi dặn bé Quốc ở nhà tự ăn rồi xem tivi chờ cha về. Vì sợ con bỏ đi như những lần trước, anh Lộc khóa trái cửa bên ngoài rồi gửi chìa khóa cho hàng xóm giữ và dặn chỉ được mở cửa cho Quốc khi có chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng đến chiều tối anh Lộc đi làm về thì tá hỏa khi phát hiện Quốc không có ở trong nhà, cửa sổ trên lầu 2 mở toang, mặc dù cửa dưới lầu vẫn khóa ngoài.

"Trong đêm đó, tôi chạy khắp nơi để tìm con, từ những nơi cháu hay lui tới, cả nhưng điểm mà trước đây cháu từng ở và người ta từng bắt gặp, nhưng mọi thứ trở nên vô vọng khi không tìm được một chút thông tin nào của Quốc", anh Lộc vừa nói, vừa lau vội dòng nước mắt đang trào ra.

Theo anh Lộc, trước đây bé Quốc đã từng nhiều lần bỏ nhà đi, có lần đi vài ngày, có lần vài tiếng rồi anh đi tìm được về. Nhưng lần gần đây nhất là khoảng 7 tháng trước, bé đi 27 ngày, những ngày đầu anh không có chút tin tức nào của Quốc, đi khắp nơi để tìm, in tờ rơi đi dán khắp những khu vực mà anh đoán con có thể lui tới, hoặc nghe ai nói nhìn thấy Quốc ở đâu là anh liền lao đi tìm.

"Nhưng may mắn lần đó, Quốc đi lạc và được một người tiểu thương ở bên khu chợ Bình Điền nuôi gần 1 tháng, sau đó người ta thấy được thông tin tôi đăng tìm bé trên facebook nên liên hệ và gọi tôi qua đón cháu về", anh Lộc nhớ lại.

Nhưng lần này lại khác, đến hôm nay đã tròn 120 ngày bé Quốc mất tích, đồng nghĩa với việc suốt quãng thời gian qua anh Lộc mất ăn mất ngủ vì lo cho con. Hiện anh Lộc đã phải nghỉ làm tài xế, đi tìm một công việc mới có nhiều thời gian rảnh hơn để có thể đi tìm con.

Tờ rơi hình và thông tin của anh Lộc được anh in ra và dán nhiều nơi.

Suốt 4 tháng trời, anh đã in rất nhiều tờ rơi, đi dán khắp từ các huyện, tỉnh lân cận, những nơi mà anh đoán con mình có thể đi tới. Chỉ cần có một chút thông tin từ ai đó chỉ dẫn, anh liền đi ngay, có khi đi dán tờ rơi về trong ngày, lúc đi xa hơn thì lang thang mấy ngày liền.

"Dù đi tìm con trong vô vọng nhưng tôi cũng vẫn sẽ đi tìm, không bao giờ bỏ cuộc. Giờ tôi cũng nghỉ làm tài xế để có thời gian đi tìm con", anh Lộc nói.

"Thiếu tình cảm nên con bỏ nhà ra đi"

Anh Lộc cho biết hoàn cảnh của bé Quốc kém may mắn hơn những đứa trẻ khác, Quốc không có một tuổi thơ trọn vẹn và đầy đủ tình thương của cha mẹ.

Sau khi lấy vợ, đến tháng 2/2011 thì đứa con đầu lòng là bé Quốc chào đời. Tuy nhiên, do cuộc sống mưu sinh còn khó khăn nên giữa 2 vợ chồng thường xảy ra cãi vã. Sau đó, vợ của anh đưa con về quê vợ ở huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) để cho bà ngoại nuôi dưỡng rồi bỏ đi biệt tăm.

Đến khi bé Quốc được gần 1 tuổi, bà ngoại (mẹ vợ anh Lộc) gọi anh lên đón con về nuôi, vì mẹ của bé đã không thấy quay về chăm sóc con sau khi đã bỏ đi. Sau đó, anh Lộc tới chính quyền địa phương làm thủ tục và đưa con trai về nuôi từ đó tới nay.

Anh Lộc cũng tâm sự: "Tôi từ nhỏ cũng thiếu thốn tình cảm nhiều lắm, cha mẹ mất sớm, các anh chị đều là con riêng của cha, mẹ nên không ai lo cho ai. Suốt hơn 5 năm qua tôi gà trống nuôi con mà không một ai giúp đỡ, nhưng tôi vẫn cố gắng cho con trai mình đi học, cơm nước đầy đủ".



Anh Lộc đã đi rất nhiều nơi để dán tờ rơi, tìm tung tích con trai.

Vì đi làm thường xuyên nên cũng ít thời gian ở nhà vui chơi cùng con, nhiều lần Quốc đi học cũng buồn tủi rồi lang thang không về nhà, có lần đi vài giờ, có lần đi nhiều ngày liền.

Vì sợ cháu bị vấn đề về tâm lý, anh Lộc đã đưa cháu đi khám về vận động tâm thần, tuy nhiên bác sĩ chẩn đoán tâm lý cháu bình thường, nhưng cần được cha chia sẻ, tâm sự và quan tâm nhiều hơn.

"Nhiều lần cháu bỏ đi, tôi tìm được về thì hai cha con có tâm sự với nhau, tôi nói con đừng bỏ đi như vậy nữa, ba lo lắm, rồi cháu cũng xin lỗi, cũng hứa là lần sau không đi nữa. Vậy mà sau đó, cháu vẫn tiếp tục đi, lần này đã là 4 tháng trời", anh Lộc nghẹn ngào nói.

"Lần này tôi chỉ sợ là cháu không còn đi loanh quanh trong thành phố nữa, mà trường hợp xấu là có thể cháu đã đi ra các tỉnh khác hoặc bị người xấu đưa ra nước ngoài. Nếu may mắn lần này tìm được cháu về, nếu có một gia đình nào tốt nhận nuôi hoặc trung tâm bảo trợ nào đủ điều kiện cho con ở thì tôi chấp nhận để cho họ nuôi. Chỉ cần con có một cuộc sống tốt hơn, đầy đủ tình cảm hơn là tôi an tâm", nói xong anh Lộc khóc nức nở, tay run run ôm lấy xấp tờ rơi in hình con trai mình.