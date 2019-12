Người cha bủn rủn chân tay khi phát hiện gương mặt con mình trong máy giặt nhưng sự thật đằng sau đó khiến ai cũng ngã ngửa

Một người dùng mạng xã hội có tài khoản là ARussianAndHisBike, đến từ nước Nga đã chia sẻ một câu chuyện kinh hãi của mình khi sử dụng máy giặt.

Người đàn ông này cho hay khi máy giặt đang quay quần áo, anh đã bủn rủn chân tay khi nhìn thấy gương mặt của con mình áp vào cửa máy giặt. Người đàn ông cũng chia sẻ bức hình để minh chứng cho những điều mình nói.

Bức hình ghi lại khoảnh khắc gương mặt của một em bé nằm giữa đống quần áo hỗn độn khiến người dùng mạng nhìn vào cũng phải thót tim, hoảng hốt. Một số người bình luận rằng họ cảm thấy bị đau tim khi xem bức hình.

Hình ảnh của người đàn ông Nga khiến ai cũng đau tim.

Sau đó, người đàn ông chia sẻ rằng, anh thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra đó là chiếc áo phông in hình ảnh của con mình. Sau sự cố hi hữu này, người cha nhắn gửi với mọi người rằng: "Nếu bạn giặt chiếc áo yêu thích in hình ảnh của con bạn thì hãy nhớ dán một ghi chú cạnh đó hoặc một cái gì tương tự".

Trong khi đó, một số người dùng mạng bình luận rằng, cách tốt nhất để không gặp phải tình huống tương tự là người cha nên để chiếc áo in hình con mình đưa ra giặt ở bên ngoài. Tuy nhiên, một vài ý kiến cho rằng đó có thể là một vụ dàn dựng của người đàn ông để câu like.

Hiện, bài chia sẻ của người cha đã nhận được 100.000 lượt xem và trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng.

Nguồn: Daily Mail