Ngực người phụ nữ Hà Nội phình to gấp đôi sau tiêm filler

Bên lề buổi khai trương thành lập TT Phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ, BV Việt Đức, BS Vũ Trung Trực, Phó Giám đốc trung tâm cho biết, tại đây vừa điều trị cho trường hợp bệnh nhân Đặng Nguyệt Hoa, 32 tuổi (Long Biên, Hà Nội) bị biến chứng nghiêm trọng sau khi tiêm filler tại một cơ sở thẩm mỹ ở quận Long Biên.

Chị Hoa chia sẻ, sau khi sinh con, ngực của chị bị chảy sệ, teo tóp nên rất tự ti. Giữa tháng 6 vừa qua, chị giấu chồng đến một cơ sở thẩm mỹ để được tư vấn nâng cấp vòng 1. Tuy nhiên, thay vì gặp bác sĩ, chị được nhân viên của cơ sở này khuyên nên tiêm filler để có dáng ngực tự nhiên.

Ngay sau tiêm, chị Hoa khá hài lòng về vòng 1 của mình khi kích cỡ ngực tăng thêm khoảng 30%, tròn đều tự nhiên. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay ngày hôm sau, chị phát hiện 2 bên ngực có dấu hiệu sưng đau.



Khi hỏi lại cơ sở thẩm mỹ, nhân viên trấn an chị rằng đây chỉ là phản ứng rất bình thường, sẽ hết sau vài ngày.

Ngực bệnh nhân liên tục chảy mủ sau khi tiêm filler

Tuy nhiên đến ngày thứ 4, ngực chị sưng to gấp đôi bình thường, đỏ nựng chực chờ như sắp vỡ. Hốt hoảng, chị đến một cơ sở thẩm mỹ khác để tư vấn, được bác sĩ đục lỗ thoát dịch nhưng tình trạng sưng, đau không giảm.

BS Trực cho biết, khi đến BV Việt Đức, bác sĩ phát hiện lỗ dò ở ngực vẫn đang chảy mủ liên tiếp. Qua chụp chiếu, bác sĩ xác định bệnh nhân may mắn khi filler chỉ được tiêm khu trú ở lớp mỡ dưới da.

Ngoài ra, kết quả cấy mẫu mủ phát hiện, bệnh nhân bị nhiễm một loại vi trùng, nhạy cảm với nhiều loại kháng sinh do trong quá trình tiêm filler không đảm bảo vô trùng.

Để điều trị, ngoài dùng kháng sinh, bệnh nhân được nhân viên y tế nặn ép mủ 2 lần/ngày. Đến ngày thứ 8, ngực bệnh nhân đỡ sưng hơn, dịch chảy ít hơn và sau 12 ngày điều trị, bệnh nhân được ra viện.

Theo BS Trực, mặc dù ngực bệnh nhân đã hết nhiễm trùng nhưng giờ sẽ để lại sẹo khiến ngực méo mó, biến dạng. Đặc biệt, bên trong vẫn còn chất làm đầy nên bệnh nhân sẽ cần theo dõi thời gian dài. Nếu muốn đặt túi nâng ngực, bệnh nhân sẽ cần chờ ít nhất thêm 6 tháng nữa.



Đáng lưu ý, đến giờ bệnh nhân vẫn không hề hay biết mình được tiêm loại filler nào, xuất xứ từ đâu.

BS Trực cho biết, thời gian qua, Trung tâm liên tục tiếp nhận các trường hợp gặp biến chứng do tiêm filler, phổ biến nhất là thủng lỗ dò ở mũi, ngực do quá trình vô trùng không tốt khi tiêm, một số ít trường hợp bị mù mắt do tiêm sai vị trí.

Với những chị em phụ nữ có ngực không quá nhỏ, tiêm filler hoặc bơm mỡ tự thân là giải pháp giúp ngực có vẻ đẹp tự nhiên.

Với filler, cần lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ uy tín, nguồn gốc filler rõ ràng, bác sĩ tiêm có kĩ thuật, am hiểu về cấu trúc cơ thể. Trong khi thực tế hiện nay, vì thiếu hiểu biết, rất nhiều chị em lựa chọn tiêm filler nâng mũi, nâng ngực ngay tại các tiệm cắt tóc, gội đầu, làm móng... rất dễ xảy ra biến chứng nguy hiểm.

Theo BS Trực, hiện nay thị trường filler có tới vài chục loại, từ trôi nổi giá vài trăm ngàn/ml đến giá 2-3 triệu đồng/ml, hoặc loại tốt được cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp, có giá tới 8-9 triệu/ml. Thường sau tiêm 12 – 18 tháng, filler sẽ tiêu dần và phải tiêm lại.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.

Xem thêm các bài về TIÊM FILLER tại đây.