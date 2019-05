Ngọc nữ Nam Định và màn thay đổi diện mạo đỉnh nhất của năm: "Búp bê sống" được ví là Yoshi Việt Nam

Người con hiếu thảo, từ bỏ ước mơ để phụng dưỡng mẹ già

Phan Thị May sinh ra trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em, đến khi cô chuẩn bị thi vào cấp 3 thì bố mất vì bị ung thư, không lâu sau đó người anh trai cả cũng mất vì bệnh tật. Nỗi đau chồng chất khó khăn khiến mẹ con cô suy sụp và vô cùng vất vả.

Để có tiền nuôi con, mẹ của May phải làm nhiều các công việc chân tay nặng nhọc, khi không có người thuê thì ra đồng bắt tôm, ốc bán kiếm từng đồng sống qua ngày. Cuộc sống của mấy mẹ con vất vả nhưng chan chứa tình yêu. Sau đó, hai chị gái của May lấy chồng xa, gánh nặng cơm áo gạo tiền cùng những nỗi lo với gia đình riêng nên không thể chăm sóc được cho mẹ và em gái.

Dù mới chỉ hơn 20 tuổi nhưng khuôn mặt May già trước tuổi và luôn bị cười nhạo vì xấu xí

Ngày nhận kết quả thi đỗ đại học cũng là ngày May quyết định sẽ không theo học vì hoàn cảnh gia đình, mẹ đã già yếu, sức khỏe sa sút. Cô quyết định bỏ dở việc học và đi làm từ sớm để giúp đỡ mẹ. Thế nhưng, ngoại hình xấu xí khiến May không thể tìm được công việc ổn định, không đủ khả năng tài chính phụng dưỡng mẹ già.

Dù mới chỉ hơn 20 tuổi nhưng May sở hữu gương mặt "không một ưu điểm" với gò má cao, mắt xếch, cằm hô, sống mũi gồ ghề, cằm lẹm… chính điều đó khiến cô bị rất nhiều người cười nhạo về ngoại hình và không thể tìm được một công việc ưng ý.

Cô chia sẻ: "Ngày bé thấy mọi người hay chê mình xấu nhưng tôi chưa ý thức được điều đó như thế nào. Mãi sau này mới hiểu ngoại hình nó quyết định và ảnh hưởng đến nhiều thứ". Khi đi xin việc, May chỉ toàn nhận được cái lắc đầu từ chối bởi ngoại hình kém bắt mắt. Thậm chí có người còn nói thẳng thừng không tuyển cô vì mặt cô xấu chỉ đem lại vận xui cho công ty.

Khuôn mặt không một ưu điểm với gò má cao, mắt xếch, cằm hô, sống mũi gồ ghề, cằm lẹm

Tuy vậy, May vẫn luôn cố gắng để làm việc, chăm sóc mẹ già và sống với đam mê ca hát của mình. Với chất giọng thiên phú, May quyết tâm theo đuổi dòng nhạc dân ca, nhưng vì rào cản ngoại hình kém may mắn và hoàn cảnh khó khăn, một lần nữa cô lại phải bỏ dở ước mơ của mình.

Màn make over đỉnh cao và cú lột xác ngoạn mục

Tình cờ biết tới chương trình Hành trình lột xác, May đăng ký tham gia với tia hy vọng cực nhỏ sẽ có cơ hội chạm tay tới tấm vé phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình.

May mắn đã gõ cửa, sau bao ngày chờ đợi, May nhận được kết quả lọt vào vòng sơ khảo của Ban tổ chức. Thông báo kết quả cho gia đình, mẹ cô khóc nấc xen lẫn vui mừng, bà an ủi con gái cố gắng giữ gìn sức khỏe để thực hiện các phần thi cho tốt để có được cơ hội phẫu thuật thẩm mỹ.

Niềm vui còn lớn gấp bội khi May trở thành Á quân của Hành trình nhan sắc mùa 3 với tấm vé phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí lên tới 500 triệu đồng.

May luôn lạc quan, tin tưởng vào Hành trình lột xác và lan tỏa sự tự tin tới các thí sinh khác

Đặc biệt, dù tuổi còn khá trẻ so với các thí sinh khác, nhưng Phan Thị May được Ban giám khảo đánh giá rất cao về sự lạc quan và nghị lực của bản thân, chính vì vậy cô là thí sinh được lựa chọn thăm khám và tiến hành phẫu thuật đầu tiên.

Khuôn mặt được hình thành các đường nét tự nhiên dần qua từng ngày phẫu thuật

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 tiếng với tổng cộng 6 dịch vụ (hạ gò má, chỉnh hàm hô, trượt cằm, nâng mũi, bấm mí, cấy mỡ tự thân) cùng và 30 ngày hồi phục là những gì mà Phan Thị May phải trải qua để tái cấu trúc toàn bộ gương mặt.

Kết thúc phẫu thuật, May sở hữu nhan sắc thanh tú, cuốn hút và đầy tự nhiên. Màn lột xác đã mang tới cho May cuộc đời mới, diện mạo mới khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Thậm chí, rất nhiều người nhận xét May sở hữu ngoại hình mới vô cùng xinh đẹp và được ví như bản sao của Hoa hậu chuyển giới Thái Lan Yoshi Rinrada Thurapan – phiên bản Việt Nam

Ban giám khảo đã đánh giá May "lột xác" xuất sắc và là một trong những ca thành công nhất của chương trình.

Phan Thị May giờ đây sở hữu khuôn mặt xinh đẹp với đường nét tự nhiên, thanh tú





Phan Thị May tỏa sáng với nhan sắc rạng ngời, xinh đẹp như búp bê và được ví như bản sao Yoshi của Việt Nam.

Là thí sinh tiến hành "lột xác" đầu tiên, sau khi thành công với diện mạo mới, May đã trở thành người truyền sự tự tin và lạc quan tới các thí sinh còn lại, giúp họ vui vẻ và thoải mái hơn khi bước lên bàn phẫu thuật.