Ngô Thanh Vân tự hào khi bạn diễn gốc Việt được là người trao giải thưởng tại Oscar

Lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 90 năm 2018 đã diễn ra tại nhà hát Dolby vào tối 4/3 (giờ địa phương). Năm nay, nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Trần - Ngôi sao của bộ phim Star Wars: Jedi cuối cùng đã vinh dự trở thành một trong những người lên sân khấu trao giải thưởng cho cá nhân, tập thể giành chiến thắng.

Kelly Marie Trần.

Tuy không được vinh danh ở bất cứ hạng mục giải thưởng nào nhưng với Kelly Marie Trần, việc được xuất hiện trên sân khấu Oscar đã là một vinh dự rất lớn. Kelly Marie Trần bộc bạch rằng cô cảm thấy tất cả mọi chuyện đang diễn ra như một giấc mơ. Kelly Marie Trần cho biết, cô cảm thấy hồi hộp và lo lắng vì không phải ai cũng vinh dự được thực hiện công việc này.

Ở Việt Nam, theo dõi trực tiếp phần trao giải thưởng của Kelly Marie Trần, bạn diễn của cô trong Star Wars: Jedi cuối cùng - Ngô Thanh Vân cũng không giấu được sự vui mừng. Trên facebook cá nhân của mình, Ngô Thanh Vân bộc bạch: "Không thể nào tự hào hơn khi thấy Kelly Trần trên sân khấu Oscar. Giấc mơ là có thật, chỉ cần bạn đừng từ bỏ nó. Proud of my baby girl. Dreams are real! Just don’t give up dreaming".

Kelly Marie Trần và Ngô Thanh Vân tại sự kiện ra mắt phim "Star Wars: Jedi cuối cùng" ở Việt Nam.

Ngô Thanh Vân và Kelly Marie Trần từng có thời gian đồng hành với nhau như những người bạn thân thiết khi cả hai cùng đóng Star Wars. Khi Ngô Thanh Vân được mời sang Châu Âu quay phim, cô đã trải qua chuỗi ngày cô độc và buồn tẻ. Tuy nhiên, nhờ ở cạnh Kelly Marie Trần, nỗi cô đơn của Ngô Thanh Vân đã dần vơi bớt. Ngô Thanh Vân cho biết, cô xem Kelly Marie Trần như là em gái ruột. Trong khoảng thời gian 3 tháng quay phim, có chuyện vui buồn gì trong công việc, Ngô Thanh Vân cũng chia sẻ với Kelly Marie Trần.

Khi Kelly Marie Trần sang Việt Nam quảng bá cho Star Wars: Jedi cuối cùng, Ngô Thanh Vân đã tặng cho "cô em gái" 1 chiếc áo dài màu đỏ nổi bật.