Nghịch pháo hoa dịp Tết, bé trai 8 tuổi suýt mất mạng bởi sự cố cháy nổ kinh hoàng

Đốt pháo từ lâu đã là hoạt động bị cấm nhưng nhiều người vẫn cố tình vi phạm luật, nhất là trong các dịp lễ Tết. Không chỉ đơn thuần là một trò giải trí, nó còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ chết người, đặc biệt là khi rơi vào tay trẻ con. Mới đây, một vụ việc vừa xảy ra tại thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc) là lời cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người về món đồ chơi nguy hiểm này.

Bé trai nghịch pháo gây ra sự cố phát nổ kinh hoàng

Trong đoạn clip được quay vào ngày 30/1, bé trai 8 tuổi cầm trên tay pháo hoa, một mình đi xung quanh khu nhà. Sau đó, cậu bé thả món đồ chơi xuống hố ga trên vỉa hè khiến nó phát nổ ngay lập tức, gạch đá bay lên tung tóe kèm khói bụi mù mịt bao trùm cả một khu phố. Sự cố xảy ra do lửa gặp và đốt cháy khí metan trong hố ga.

May mắn là lúc ấy, cậu bé đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và không bị thương. 3 chiếc xe nằm gần hố ga cũng bị ảnh hưởng ít nhiều song may mắn không có thiệt hại về người. Xem xong đoạn clip, ai cũng thót tim khi sự cố cháy nổ xảy ra, đồng thời thở phào vì đứa trẻ kia được an toàn. Bên cạnh đó, nhiều người còn lên tiếng chỉ trích sự lơ là của người lớn, cho con chơi lửa nhưng lại không chú ý, suýt chút nữa đe dọa tính mạng của đứa trẻ.

"Nếu chơi pháo, mọi người nên tránh xa các đường dây điện cao thế, nắp hố ga và dây cáp càng xa càng tốt" - cảnh sát gửi lời cảnh báo đến tất cả người dân.

(Nguồn: Shanghaiist)