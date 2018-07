Nghi ngờ vợ có nhân tình, chồng bóp cổ vợ tới tử vong rồi tới công an đầu thú

Ngày 20/7, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thuận (SN 1965, ngụ tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1971, ngụ tỉnh Phú Yên, là vợ của đối tượng Thuận).



Công an có mặt ở 1 vụ án mạng trước đó.

Theo điều tra ban đầu, ông Thuận và bà Loan có mối quan hệ vợ chồng với nhau và sinh sống ở xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên. Gần đây, cả 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi do ông Thuận nghi ngờ vợ mình có nhân tình.

Khoảng 1h30 ngày 18/7, cả 2 lại tiếp tục xảy ra cự cãi lớn tiếng. Trong lúc cự cãi, ông Thuận dùng tay bóp cổ bà Loan cho tới khi tử vong. Gây án xong, ông Thuận đến công an tự thú.

Nhận tin báo, Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai những người có liên quan. Bước đầu, công an xác định là do mâu thuẫn tình cảm nên ông Thuận đã sát hại vợ mình rồi đến công an tự thú. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.