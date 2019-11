Nghe thật lạ nhưng kết quả nghiên cứu và thống kê lại cho thấy: Phụ nữ lái xe an toàn hơn đàn ông!

Nghiên cứu "The Gender Gap in 100 Drivers" của tổ chức so sánh giá và chi phí bảo hiểm Confused.com tạm coi dân số nước Anh là 100 chấm tròn (hoặc 100 người).

Trong đó, họ chỉ ra rằng: Phụ nữ đi thi lái xe thường có tỷ lệ trượt cao hơn hẳn đàn ông.

Ơ, như vậy thì phụ nữ đâu có lái xe giỏi hơn đàn ông?

Chờ đỡ, mới là sát hạch lái xe thì chưa nói lên được gì nhiều đâu.

Confused.com tiếp tục chỉ ra rằng: Trong số 539.000 người vi phạm giao thông ở Anh và xứ Wales trong năm 2018 thì đàn ông lại mắc lỗi nhiều hơn hẳn, tỷ lệ là 4:1. Tức là, cứ 4 anh đàn ông vi phạm luật giao thông khi điều khiển ô tô thì mới có 1 cô phụ nữ bị tuýt còi.

Tiếp theo, số liệu của Confused.com lại cho thấy: Trên thực tế, đàn ông chính là nhóm đối tượng thường xuyên lái xe khi say xỉn, vượt quá tốc độ cho phép, lái ẩu hoặc điều khiển phương tiện mà không mua bảo hiểm hoặc đóng thuế cùng nhiều lỗi khác nữa.

Trong năm 2018, có hơn 1,4 triệu yêu cầu bảo hiểm xe hơi đã được thực hiện. Trong đó, yêu cầu bảo hiểm từ nam giới chiếm tới 67%, còn chị em phụ nữ chỉ có 33% thôi.

Bên cạnh đó, vì phụ nữ có xu hướng cẩn thận hơn trên đường, họ ít gặp tai nạn hơn và cũng ít phải chi trả các chi phí liên quan đến hư hại xe cộ hơn đàn ông.



Tóm lại, có lẽ chúng ta phải nhìn nhận lại định kiến muôn thuở rằng "phụ nữ lái xe tồi hơn đàn ông" vì trên thực tế: Bất kể giới tính, chủng tộc hay tôn giáo, hễ bất cẩn là có thể gây tai nạn giao thông.