Nghệ An: Nữ sinh lớp 11 để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy xuống ao tự tử

Tối ngày 11/3, ông Nguyễn Xuân Quyết (Chủ tịch xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, nghi vấn ban đầu là do tự tử.



Nạn nhân được xác định là em H.T.L. (học sinh lớp 11C12, trường THPT Nguyễn Đức Mậu).

Nơi xảy ra vụ việc.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 10/3, người thân không thấy L. về nhà nên tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức.



Đến 9h20 ngày 11/3, người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể em L. nổi dưới ao nước ngay trước nhà.

Ngay tại bờ ao, người thân còn phát hiện một đôi dép, một chiếc điện thoại di động cùng bức thư tuyệt mệnh dài 1 trang giấy của nữ sinh để lại. Nội dung bức thư L. xin lỗi bố mẹ.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại kịp thời để phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Do người nhà yêu cầu không khám nghiệm tử thi nên chiều cùng ngày, thi thể em L. đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.