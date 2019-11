Ngày càng nhiều ca mù mắt và biến chứng kinh hoàng do làm đẹp bằng filler giá rẻ: Khi nào chị em mới biết sợ?

Làm đẹp bằng filler hay chất làm đầy vốn không còn xa lạ với nhiều chị em đam mê làm đẹp. Tuy nhiên, hiệu quả của việc tiêm filler đến đâu đòi hỏi không chỉ tay nghề bác sĩ mà còn bởi nguồn gốc chất làm đầy.

Dường như tâm lý ham đồ rẻ, muốn đẹp nhanh vẫn chưa thể nào nguôi ngoai trong suy nghĩ của nhiều chị em. Thế nên, gần đây mới xuất hiện vô số những ca làm đẹp bằng filler dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Trong đó, đáng nói hơn cả là những ca tiêm filler nâng mũi của nhiều chị em.



Là một chuyên gia trong ngành, GS.TS Trần Thiết Sơn (Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn) nhận định, tiêm filler được nhiều chị em hiện nay rất ưa chuộng bởi lẽ đây là hình thức phẫu thuật thẩm mỹ không cần đụng đến dao kéo, không gây đau đớn, không mất nhiều thời gian cũng như không phải nghỉ dưỡng…





Cả phần mũi có hình tháp, nếu bổ ngang sẽ cho hình tam giác. Do đó, chất làm đầy không thể đậu trên đỉnh của tam giác này. Dần dần, phần da phía trên đè xuống, xẹp sang 2 bên khiến mũi bị bè, to. Càng bơm nhiều, chất làm đầy càng bị ép khiến dịch tràn sang 2 bên vì đây là vùng trũng. Từ đó, mũi có nguy cơ biến dạng, bên cạnh nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng do chất liệu không đảm bảo.

Nếu bạn đang xem xét việc nâng mũi bằng cách tiêm chất làm đầy, hãy cân nhắc kỹ. Nhất là khi có những bằng chứng sống cho thấy nâng mũi bằng filler không chỉ không hiệu quả lâu dài mà có thể gây biến chứng mù mắt, hoại tử nặng từ các trường hợp thực tế sau:

Mù mắt sau khi nâng mũi bằng filler tại spa

Theo PGS.TS.BS Đỗ Quang Hùng (Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy), đó là trường hợp đau lòng của P.V.T.T. (21 tuổi, ngụ Bình Phước). Nữ bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng thuyên tắc mạch máu phía sau võng mạc, xuất huyết kết mạc và phù giác mạc. Trước đó sau khi tiêm filler nâng mũi với giá 2 triệu đồng/1cc tại một spa ở địa phương. Tuy nhiên mới được nửa ống cô gái bị đau nửa đầu bên trái dữ dội, lỗ tai ù đặc, mắt trái mờ không thấy gì và không thể mở lên.

Cũng theo vị chuyên gia này, trước đó, đơn vị cũng tiếp nhận điều trị cho một phụ nữ 52 tuổi bị mù mắt do tiêm filler tại spa. Theo đó, bệnh nhân cho biết qua giới thiệu của bạn bè nên đến cơ sở này với ý định nhấn mí, cắt cánh mũi. Tuy nhiên, chủ spa này đã tự ý tiêm filler vào mũi cho bệnh nhân. Bệnh nhân cho biết không có kiến thức về filler và cũng không rõ chủ cơ sở này có giấy phép hoạt động hay không. Khi tiêm chất làm đầy vào mũi, bệnh nhân cảm thấy khó chịu, đau đầu, chóng mặt nên yêu cầu ngưng tiêm, sau đó thì được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bé gái 13 tuổi mù mắt vì tiêm filler nâng mũi trả góp

Ngày 23/10, thông tin từ Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, đang điều trị cho một bé gái 13 tuổi (Yên Bái) được đưa tới viện trong tình trạng bị biến chứng nặng nề sau tiêm filler (chất làm đầy) để nâng mũi. Theo gia đình cho biết, cháu bé do nghe theo lời giới thiệu của bạn bè nên đã đến spa có quen biết để tiêm filler nâng mũi với hi vọng được xinh đẹp hơn.

Bé gái được nhân viên ở spa tiêm ngày 21/10, tuy nhiên khoảng 30 phút sau, bé bị đau mắt bên phải, thị lực giảm dần, đau đầu nhiều và buồn nôn và ngay lập tức được người nhà đưa đến Bệnh viện Mắt Trung ương cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định cháu bé đã mất thị lực hoàn toàn mắt bên phải kèm theo hoại tử một số vùng da trên mặt như trán và hốc mũi. Sau đó, cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Da liễu Trung ương để điều trị.

Hoại tử mũi nặng nề do tiêm chất làm đầy được chia sẻ trên mạng xã hội

Mới đây, trong một nhóm kín chuyên bóc phốt làm đẹp trên Facebook đang chia sẻ rầm rộ hình ảnh mũi bị hoại tử, nổi đầy mủ của một cô gái. Theo như lời dẫn lại, đây là trường hợp hoại tử mũi do tiêm filler giá rẻ được mua qua mạng online để nâng mũi.

Thông tin được chia sẻ trong nhóm kín nhưng thu hút đông đảo sự theo dõi của mọi người với 1.800 lượt bày tỏ cảm xúc và hơn 600 bình luận sau hơn 10 giờ đăng tải. Đa số các bình luận đều bày tỏ nỗi sợ hãi vì việc tự ý mua filler qua mạng vốn đã có nguy cơ trà trộn nhiều hàng giả, thiếu sự bảo hành. Chỉ vì ham rẻ ham đẹp mà cô gái này đã phải nhận cái kết đắng chát với hình ảnh mũi bị hoại tử, nổi đầy mủ vô cùng đáng sợ.

Đây chỉ là một vài trong số hàng trăm vụ tiêm filler nâng mũi gặp hậu quả đáng tiếc mà báo chí đăng tải suốt thời gian qua. Chỉ riêng trong 2 tháng trở lại đây đã có vô số các ca hoại tử, mù mắt do tiêm chất làm đầy. Giới chuyên gia khuyến cáo, làm đẹp dù là ở bất cứ đâu trên khuôn mặt và cơ thể cũng không được chủ quan. Tuyệt đối không làm khi chưa tìm hiểu kỹ nơi làm cũng như người thực hiện. Tuyệt đối không ham rẻ, mù quáng tin theo quảng cáo để rồi tiền mất tật mang.