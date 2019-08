Ngân hàng nào đang áp dụng lãi suất tiết kiệm hấp dẫn nhất ở kỳ hạn 12 tháng?

Khảo sát biểu lãi suất của các ngân hàng trên thị trường, mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng hiện phổ biến từ 7,0 – 7,5%/năm, đến từ các ngân hàng: ACB, SHB, MSB, VPBank,...

Ở kỳ hạn 12 tháng, so với hồi tháng 7, lãi suất tháng 8 của các ngân hàng không có nhiều thay đổi. Một số ngân hàng có sự thay đổi theo chiều hướng tăng nhẹ như: BIDV và Vietinbank lần lượt tăng 0,1% và 0,2% (từ 6,8% và 6,9%/năm lên 7%/năm); MBBank tăng 0,3% (từ 7,2% lên 7,5%). Riêng Eximbank điều chỉnh tăng lãi suất lên đến 1,1% so với tháng trước (từ 6,8%/năm lên 7,9%/năm).

Ngân hàng đang niêm yết lãi suất cao nhất đối với kỳ hạn 12 tháng tại thời điểm này là VIB với lãi suất 8,19%/năm, nhưng chỉ áp dụng với khoản tiền gửi mới từ 500 tỷ trở lên hoặc các khoản gia hạn tự động gửi trước ngày 11/10/2016.

Xếp ngay sát sau VIB là NCB, VietCapital Bank với lãi suất là 8%/năm và Nam A Bank với lãi suất 7,99%/năm. Cả hai ngân hàng này đều không bao gồm điều kiện số tiền gửi tối thiểu.

Nhiều ngân hàng khác cũng đang áp dụng lãi suất trên mức 7,5% cho sản phẩm tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng bao gồm BAOVIET Bank (7,6%/năm), ABBANK (7,7%/năm), BAC A BANK (7,8%/năm), Eximbank (7,9%/năm).

Để khuyến khích khách hàng gửi nhiều tiền hơn, nhiều ngân hàng niêm yết lãi suất dựa trên số tiền gửi, lãi suất càng cao khi số tiền gửi càng lớn; điều này chủ yếu có ở các ngân hàng tư nhân lớn. Chẳng hạn, ACB áp dụng mức lãi suất 7,3%/năm với các khoản gửi trên 10 tỷ, cao hơn 0,3%/năm so với các khoản dưới 200 triệu. Với MSB, mức lãi suất cao nhất là 7,3%/năm cho các khoản gửi trên 1 tỷ, cao hơn 0,4%/năm so với các khoản dưới 50 triệu với lãi suất là 6,9%/năm. SHB và VPBank đều có lãi suất ưu đãi cao hơn 0,1%/năm so với lãi suất thông thường (SHB là 7,1%/năm với các khoản trên 2 tỷ và VPBank là 7,35%/năm với các khoản trên 300 triệu).

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng cũng đưa ra những chương trình khuyến mãi quà tặng để thu hút khách hàng như: tại ACB, với khoản tiền gửi có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ được nhận những phần quà như: áo mưa, bộ muỗng inox, dù gấp, túi du lịch; hay VPBank với bộ quà tặng Lock&Lock cho khoản tiền gửi có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên;...

Techcombank là ngân hàng xếp ở vị trí cuối bảng với mức lãi suất là 6,2%/năm với khoản tiền gửi nhỏ. Riêng với các khoản tiền gửi từ 3 tỷ trở lên và cam kết không tất toán trước hạn, Techcombank niêm yết lãi suất là 6,9%/năm. Bên cạnh Techcombank, 4 ngân hàng thương mại nhà nước cũng nằm nhóm ngân hàng có mức lãi suất thấp, với lãi suất ổn định ở mức 6,8%/năm, riêng BIDV nhỉnh hơn một chút với mức 7%/năm.