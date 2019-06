Ngã ngửa hôn lễ của mẫu nữ xứ Trung: Nhan sắc thảm họa từ cô dâu đến khách mời toàn hotgirl Weibo bị bóc trần

Hàn An Nhiễm - nhân vật chương trình thực tế "X-Change" của đài truyền hình Mango xứ Trung vừa qua tổ chức đám cưới hoành tráng với bạn trai Lý Minh Lâm.

Điều khiến hôn lễ của Hàn An Nhiễm trở nên hot là bởi sự hiện diện của rất nhiều hotgirl mạng xã hội nổi tiếng xứ Trung. Nhan sắc thật sự các cô dâu và các khách mời trở thành chủ đề bàn tán của netizen Trung Quốc.

Nhan sắc trên Weibo của cô dâu Hàn An Nhiễm

Hình ảnh trong đám cưới đã được chỉnh sửa

Và nhan sắc thật gây choáng của cô dâu qua sóng livestream do netizen chia sẻ

Dàn mỹ nhân toàn hotgirl đình đám Weibo có thể kể đến những cái tên như Hài Ôn Uyển, Vương Đậu Đậu, Mạc Nhã Lan,... Tất cả đều khiến netizen xứ Trung ngã ngửa vì nhan sắc thực khác xa ảnh trên mạng.

Hình ảnh của cô dâu và dàn phù dâu toàn hotgirl MXH đình đám

Hài Ôn Uyển

Vương Đậu Đậu

Mạc Nhã Lan

Hình ảnh nhan sắc thật sự của dàn hotgirl MXH đình đám nhất xứ Trung gây bão

Không hề sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, sống mũi nhỏ như ảnh trên mạng

Các hotgirl khiến dân tình vỡ mộng hàng loạt với nhan sắc thật sự

Dường như ai cũng có điểm gì đó "sai sai" giữa ảnh mạng và thực tế

Ngay cả cô dâu còn gây sốc nữa là dàn khách mời

Hình ảnh khác về đám cưới của 2 người

Hàn An Nhiễm sinh năm 1999, nổi tiếng từ show truyền hình thực tế "X-Change". Trong show ghi về cuộc sống gia đình Han An Nhiễm, cô là đứa con ngỗ ngược, thậm chí hỗn hào khi sống trong gia đình với mẹ và dượng. Mâu thuẫn của 3 bên liên tục căng thẳng, về sau Hàn An Nhiễm mới dần dần hiểu chuyện và thương mẹ. Sau show truyền hình, An Nhiễm trở nên nổi tiếng khắp Weibo, một phần vì gương mặt thẩm mỹ của cô. Sau đó, An Nhiễm dấn thân trở thành người mẫu nghiệp dư, bán quần áo online.

Nguồn: Tổng hợp Sina, Baidu, Weibo