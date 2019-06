"Nàng dâu order": Thì ra đây mới là nguyên nhân khiến Lan Phương mãi không có con

Nàng dâu order tập 19 vừa lên sóng VTV3. Trong tập này, lý do Yến (Lan Phương) mãi vẫn chưa có con đã được tiết lộ. Hóa ra không phải do Yến hiếm muộn, hay Phong "yếu", mà là do nhà văn Lam Lam... uống thuốc tránh thai.



Trong khi bà nội tích cực bồi dưỡng, đến cả chồng Yến cũng háo hức mua thuốc bổ về cho vợ uống, thì Yến lại ngày ngày âm thầm dùng thuốc tránh thai. Nhìn hộp thuốc bổ chồng mua cho mình, Yến không vui ra mặt và ái ngại nói với chồng rằng mình thực sự chưa sẵn sàng với việc có con.

Có lẽ việc Yến chưa sẵn sàng cũng một phần là do cô vẫn muốn tận hưởng cảm giác vợ chồng son, mặt khác Yến vẫn muốn đầu tư, chăm chút cho công việc. Việc Yến làm đại diện cho công ty của Kiệt vẫn đang hết sức thuận lợi. Sắp tới Kiệt muốn thực hiện một chiến dịch dài hơi hơn và tiếp tục mời Yến quảng cáo.

Vợ của sếp Phong cũng đã đồng ý đầu tư cho Kiệt. Khi thấy Yến do dự về việc tiếp tục làm cho Kiệt, cậu bạn thân lắm chiêu nhiều trò của Yến còn bày trò rằng sẽ nhờ vợ sếp Phong nói đỡ cho Yến.

Vậy là mới tập trước, khán giả còn thấy tội cho Yến vì bị bà nội ép uổng ăn uống phản khoa học chỉ để có con, sang tập này, người ta lại thấy Yến sai vì tiếp tục nói dối chồng, dối gia đình chỉ vì mục đích của bản thân. Bà nội có thể hơi thái quá, nhưng chồng Yến, bố chồng đều đang thật sự lo lắng cho cô. Sau bao nhiêu lần "dính phốt", Yến vẫn không thực sự ngộ ra rằng nói dối chính là hạ sách, là nguồn gốc cho mọi rắc rối trong cuộc sống.

Bà nội có thể hơi thái quá nhưng còn bố chồng và chồng thực sự lo lắng cho Yến cơ mà?

Tập 20 Nàng dâu order tiếp tục lên sóng VTV3 vào tối mai (11/6).