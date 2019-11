Nàng dâu chết sững khi nghe mẹ chồng bàn với con trai cách "tống cổ" con dâu ra khỏi nhà, thế nhưng khi "hạ màn" bà lại làm cô rơi nước mắt

5 năm làm dâu, lúc nào cũng hết mình chăm lo cho nhà chồng. Vậy nhưng khi nghe mẹ chồng nói những lời bạc tình ấy sau lưng mình, My gần như sụp đổ hoàn toàn. Cô chuẩn bị sẵn tinh thần nhấc chân ra khỏi cuộc hôn nhân ấy. Ai ngờ đúng đến phút cuối, người "cứu sống" cô lại chính là mẹ chồng.

My tâm sự, cô xuất thân là con gái nhà quê, còn gia đình Khang – chồng cô lại gốc thành phố, điều kiện kinh tế khá giả nên lúc nào trong cô cũng có cảm giác tự ti về hoàn cảnh.

Mẹ Khang ngày trước cũng là người có địa vị xã hội. Giờ bà nghỉ hưu nhưng vẫn giữ được phong thái lắm. Tuy sống với My bà không kêu ca xét nét gì con dâu nhưng bà cũng không cởi mở, hay tỏ ra thân thiện gì khiến nhiều khi My có muốn gần gũi với mẹ chồng cũng khó.

Sau My tự an ủi mình rằng thôi thì mỗi người một tính nết, có thể bà không yêu quý cô nhưng ngược lại bà cũng không làm khó, bắt bẻ con dâu là tốt rồi. Bởi thực tế, My biết nhiều người đi làm dâu gặp phải mẹ chồng khó khăn khổ sở lắm.

Ảnh minh họa

Nghĩ vậy My luôn cố gắng sống đúng mực để mẹ chồng nàng dâu chung sống hòa bình nhất có thể. My bảo quan trọng Khang hiểu và trân trọng cô là được.

Tiếc rằng chẳng ai tài giỏi mà sắp xếp được sự đời cả, khi con gái út của My tròn 2 tuổi, cô cay đắng phát hiện Khang nuôi bồ nhí bên ngoài. Cô ta trẻ, dẻo mép, biết chiều lòng đàn ông khiến Khang mê đắm quên cả vợ con gia đình.

Uất hơn, khi bị vợ gào khóc trách móc, Khang lại thẳng thừng tuyên bố: "Tôi ăn nằm với người ta thì phải có chịu trách nhiệm với người ta. Miễn tôi không để mẹ con cô chết đói là được. Còn quan hệ bên ngoài của tôi thế nào, cô không cần quan tâm, cũng đừng xía vào".

My tâm sự, những ngày ấy cô khổ sở lắm, cảm giác tuyệt vọng về chồng vô cùng. Song vì con cô vẫn cố gắng tìm cách tách Khang khỏi người đàn bà kia. Tiếc rằng, mọi cố gắng của cô đều vô ích khi Khang mỗi ngày một lún sâu vào mối quan hệ ngoài luồng đó.

Thậm chí Khang còn đòi ly hôn vợ để cưới cô ta, song My không chịu vì cô biết giờ mà ly hôn, có nghĩa là cô đã tự tay dâng hết công sức của mình cho người khác hưởng.

Biết chuyện con trai ngoại tình, mẹ Khang thở dài xuống phòng con dâu động viên: "Con cứ bình tĩnh. Là vợ, mình cứ nhẹ nhàng khôn khéo một chút. Mẹ tin nó không thể bỏ được gia đình đâu. Từ từ mẹ cũng khuyên can nó".

Được mẹ chồng an ủi My cũng có chút an lòng vì trước giờ Khang lúc nào cũng nghe lời mẹ. Vậy nhưng hôm ấy đi chợ về, vô tình đi ngang qua phòng mẹ chồng, My sững sờ nghe mẹ con Khang nói chuyện to nhỏ bên trong: "Mẹ nói rồi, con cứ cho nó 2 tỷ rồi bảo ly hôn. Từng ấy tiền đủ cho nó sống cả đời, kiểu gì nó chẳng vui vẻ đồng ý. Lúc ấy con tha hồ mà rước người mới về. Vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường. Con vừa cưới được vợ mới, vừa không mang tiếng phụ bạc".

My choáng váng ôm mặt chạy về phòng. Còn Khang hôm sau thực hiện đúng như lời mẹ nói, anh thỏa thuận với My nếu chấp nhận ly hôn, anh sẽ chuyển sang tài khoản của cô 2 tỷ. Nghĩ đằng nào cũng chẳng còn gì để níu kéo, My tặc lưỡi chấp nhận.

Chuyển tiền cho vợ xong, Khang lập tức viết đơn bắt My ký. Song đúng lúc cô đặt bút thì mẹ Khang từ đâu đi vào quát: "Mày mà bỏ con My, mẹ từ mặt mày luôn đó".

Nghe tiếng mẹ, Khang giật mình, nhăn mặt: "Mẹ, chính cô ấy tự nguyện nhận 2 tỷ con đưa để ly hôn rồi mà…".

Ảnh minh họa

Khang còn chưa nói hết câu, mẹ Khang đã gạt phắt: "Đó là chuyện của cái My. Nó có thể đồng ý ly hôn mày, nhưng mẹ thì không chấp nhận đứa con dâu nào khác ngoài nó. Mẹ tuyên bố trước, nếu con cố tình bỏ mẹ con cái My thì đời này đừng bao giờ nhìn mặt mẹ. Cứ coi như mẹ mày chết rồi con ạ. Mày tưởng 2 tỷ của mày nhiều lắm hả con, nó làm sao mua lại tuổi thanh xuân nó hi sinh vì mày".

Lời mẹ nói làm Khang ớ người. Thì ra mẹ Khang cố tình gài con trai, dụ Khang chuyển tiền cho con dâu coi như là 1 phần bù đắp cho những thiệt thòi My phải chịu đựng trong thời gian qua. Còn lại, bà vẫn nhất quyết đấu tranh giữ lại mái ấm cho mẹ con My.

Sau hôm ấy, bà làm công tác tư tưởng cho Khang rất nhiều. Nghe mẹ phân tích, Khang dần hiểu ra mà quyết định bỏ cô bồ về xin lỗi vợ để làm lại từ đầu.

My tâm sự, vết thương lòng Khang gây ra cho vợ lần đó không hề nhỏ, nhưng vì con, vì bản thân còn tình cảm với chồng, đặc biệt vì ân tình mẹ Khang nên cô đã nhắm mắt cho qua. Sau chuyện này, My cũng hiểu hơn về mẹ chồng, từ đó mà hết lòng kính trọng, chăm sóc bà.