"Nàng Dae Jang Geum" Lee Young Ae gây sốc với nhan sắc đỉnh cao ở tuổi 48, ngượng ngùng trở lại sau 14 năm

Mới đây, buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Bring Me Home đã chính thức diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, với sự góp mặt của bộ đôi diễn viên chính Yoo Jae Myung, Lee Young Ae và đạo diễn Kim Seung Woo.

Từ trái sang phải: Đạo diễn Kim Seung Woo, Lee Young Ae và Yoo Jae Myung.

Là nhân vật chính trong Bring Me Home, "nàng Dae Jang Geum" Lee Young Ae chính là cái tên nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả cũng như giới truyền thông. Ở buổi họp báo, nữ diễn viên 48 tuổi gây choáng khi xuất hiện với nhan sắc đẹp không tì vết. Cô mặc chiếc váy đen tôn lên làn da trắng ngần, vẻ đẹp tự nhiên dù đã sắp bước sang tuổi 50.

Lee Young Ae xuất hiện với nhan sắc đỉnh cao dù đã sắp bước sang tuổi 50.

Đã 14 năm không xuất hiện trên màn ảnh, Lee Young Ae không giấu được sự ngượng ngùng, liên tục che mặt khi nhận được sự quan tâm của khán giả cũng như giới truyền thông.

Chia sẻ về bộ phim, Lee Young Ae cho biết: "Tôi đã không có bất cứ tác phẩm điện ảnh nào trong suốt 14 năm qua nhưng khi đọc kịch bản, tôi đã bị thuyết phục rằng đây là bộ phim xứng đáng để tôi chờ đợi bao lâu nay. Câu chuyện của phim không chỉ tập trung vào một người có tấm lòng lương thiện mà còn về một nhóm người xảo quyệt. Tôi cảm thấy phim rất thực tế khiến chúng ta cần phải nhìn lại chính mình".



Nhận xét về diễn xuất của Lee Young Ae, đạo diễn Kim Seung Woo chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với mỗi khoảnh khắc được làm việc với cô ấy. Lee Young Ae luôn nỗ lực hoàn thiện vai diễn của mình và cố gắng truyền tải nhân vật tốt nhất trước ống kính. Tôi nghĩ đó là điều khám giả có thể cảm nhận được khi thưởng thức tác phẩm”.

Trong Bring Me Home, Lee Young Ae vào vai người mẹ tìm con trai mất tích. Dù nhiều năm trôi qua nhưng người mẹ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại người con trai. Bring Me Home cũng là tác phẩm điện ảnh đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau 14 năm kể từ "cú nổ" Sympathy for Lady Vengeance (tạm dịch: Người đẹp trả thù) phát hành hồi năm 2005.

Bring Me Home là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lee Young Ae sau 14 năm vắng bóng trên màn ảnh.

Lee Young Ae sinh năm 1971, cô được xem là “quốc bảo” của điện ảnh xứ Hàn và trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều quốc gia nhờ sự thành công vang dội của bộ phim Nàng Dae Jang Geum phát hành hồi năm 2003.

Bên cạnh bộ phim cổ trang đình đám, Lee Young Ae còn gây ấn tượng với nhiều tác phẩm như: Những tay đua kiệt xuất, Tây Cung, Anh em nhà bác sĩ, Nụ hôn đầu, Ngày xuân tươi đẹp. Năm 2009, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Jeong Ho Youn. Suốt nhiều năm nay, cô dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ với hai nhóc tì xinh xắn và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.