"Nàng Cỏ" Goo Hye Sun vòng 2 to tròn, tay khư khư ôm bụng suốt cả sự kiện

Mới đây, "nàng cỏ" Goo Hye Sun đã xuất hiện tại buổi triển lãm "A World Without You, Loneliness for Me". Trong sự kiện, người đẹp gây chú ý với gương mặt bầu bĩnh, thân hình đầy đặn của mình.

Mặc dù phúng phính nhưng Goo Hye Sun vẫn rất xinh đẹp.

Người đẹp ôm khư khư vòng 2.

Mặc dù tăng cân nhưng Goo Hye Sun vẫn vô cùng xinh đẹp.

Điều đáng nói, người đẹp hạn chế chuyện đứng mà chủ yếu ngồi chia sẻ cùng mọi người. Trong lúc nói chuyện Goo Hye Sun vô thức ôm khư khư vòng 2 đang nhô to của mình. Chính những hình ảnh này đã dấy lên tin đồn Goo Hye Sun đang mang thai con đầu lòng.

Hình ảnh dấy lên tin đồn đang mai thai của Goo Hye Sun.

Trước đó, truyền thông Hàn đã đăng tải thông tin Goo Hye Sun đầu quân cùng công ty quản lý với ông xã Ahn Jae Hyun. Động thái này đã phủ nhận hoàn toàn thông tin trục trặc trước đó của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun, chứng tỏ cặp đôi vẫn ngọt ngào bên nhau.