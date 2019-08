Nam thanh niên ở Hà Nội bị thủng ruột do vô tình nuốt phải 1 que tăm

Thông từ Bệnh viện TW Quân đội 108 trong lúc phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa điều trị bệnh lý viêm ruột thừa cấp cho nam thanh niên 38 tuổi, các bác sỹ phát hiện nguyên nhân gây viêm và thủng ruột thừa là 1 que tăm do bệnh nhân vô tình nuốt phải.



Ngày 5/8/2019, bệnh nhân N.P.M ở Gia Lâm - Hà Nội được chuyển đến Bệnh viện TW Quân đội 108 trong tình trạng đau bụng vùng hố chậu phải giờ thứ 20, sốt nhẹ, buồn nôn. Sau khi thăm khám, bệnh nhân đã được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp và tiến hành phẫu thuật nội soi.

Điều đáng nói là trong lúc phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa điều trị bệnh lý viêm ruột thừa cấp cho nam thanh niên này, các bác sỹ khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa – Bệnh viện TW Quân đội 108 đã phát hiện nguyên nhân làm ruột thừa bị viêm và thủng là một que tăm do bệnh nhân vô tình nuốt phải.

Theo các bác sỹ chuyên ngành phẫu thuật tiêu hóa, khi bệnh nhân vô tình nuốt phải dị vật sắc nhọn, thông thường dị vật di chuyển trong lòng ống tiêu hóa, có thể gây thủng ruột non, đại tràng hoặc dạ dày. Còn với bệnh nhân N.P. M, dị vật là que tăm chui vào lòng ruột thừa và gây thủng ruột thừa, là trường hợp vô cùng hiếm gặp.

Theo các bác sĩ Bệnh viện TW Quân đội 108 , nguyên nhân viêm ruột thừa là do các yếu tố gây bít tắc ruột thừa như sỏi phân, vi khuẩn, virus, nấm…

Trong trường hợp này, là do bệnh nhân vô tình nuốt phải dị vật. Dị vật này đã có một quá trình di chuyển vô cùng phức tạp. Sau khi đi qua miệng vào, dị vật đi xuống thực quản, dạ dày, tá tràng, ruột non sang manh tràng và chui qua gốc ruột thừa có đường kính rất nhỏ khoảng (2-4mm) nằm trong lòng ruột thừa và chọc thủng ruột thừa chui một nửa ra khoang bụng.

Sau phẫu thuật 1 ngày, sức khỏe bệnh nhân M. ổn định, không sốt, không đau bụng, đã ăn nhẹ. Dự kiến có thể ra viện sau vài ngày nữa.

Các bác sĩ khuyến cáo việc sử dụng tăm là một thói quen từ rất lâu của người Việt Nam. Thậm chí, một số người còn có thói quen "ngậm tăm". Theo các bác sĩ, điều này gây nguy hiểm cho bản thân nếu lỡ nuốt phải. Do đó, khi không may nuốt phải tăm, người bệnh cần nhanh chóng các cơ sở y tế để khám và can thiệp điều trị sớm tránh những biến chứng đáng tiếc.