Nam sinh bật khóc nức nở vì đến trường thi muộn, lên Sở GD&ĐT để xin được thi

Vào lúc 8h10' hôm nay, ngày 25/6, khi môn thi Ngữ Văn của kỳ thi THPT quốc gia đã vào làm bài được hơn 30 phút thì thí sinh P.C.C. mới chạy đến điểm thi trường Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh, Nghệ An) để dự thi.



Được thông báo đến thi quá muộn và không được vào thi, nam sinh C. bật khóc nức nở.

Đứng trước cổng trường, nam sinh C. trình bày do ngủ quên nên đến muộn và xin được vào thi. Tuy nhiên Hội đồng thi tại điểm thi Huỳnh Thúc Kháng đã từ chối với lý do đã quá muộn sau 15 phút so với thời gian bắt đầu làm bài thi.

Vẫn mong muốn được thi, nam sinh này đã lập tức cùng mẹ chạy đến cổng Sở GD&ĐT Nghệ An, cách đó chừng 300m để xin được thi. Tại đây, cán bộ túc trực đã giải thích cho nam sinh C. hiểu về quy chế và trấn an nam sinh này bình tĩnh và các môn thi tiếp theo có thể đến dự thi bình thường để đảm bảo quyền lợi.

Mẹ nam sinh C. đứng cạnh bên buồn bã: "Cháu nó ôn rất kỹ môn Ngữ văn này. Tối qua cháu nó đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, bút giấy để hôm nay đi thi, nào ngờ cháu nó đi muộn. Tôi thì cứ nghĩ hôm nay con thi nhưng đến chiều mới thi. Giờ không biết làm sao".

Thí sinh dự thi môn Ngữ văn tại Nghệ An vào sáng 25/6.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An xác nhận có nghe báo cáo về trường hợp một thí sinh tại trường Huỳnh Thúc Kháng đến muộn nên không được vào thi.

Theo ông Hoàn, do ông đang đi kiểm tra tại các điểm thi nên không nắm tình hình cụ thể. Tuy nhiên đối với trường hợp đến muộn này buộc phải chấp nhận theo quy chế thi đã được ban hành trước đó.

"Những trường hợp như thế này phải thực hiện theo quy chế vì đã muộn quá so với thời gian làm bài thi. Phụ huynh và các thí sinh cần lưu ý giờ giấc thi và các môn thi đã được công bố nên cần phải biết để đến điểm thi đúng giờ, tránh bị muộn sẽ không được vào thi", ông Hoàn nói.

Được biết, trên toàn tỉnh Nghệ An có gần 32.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại 61 điểm thi. Sáng 25/6, môn thi Ngữ văn diễn ra, đây là môn thi duy nhất thi theo hình thức tự luận.

Theo quy định, môn thi Ngữ văn là môn thi bắt buộc. Nếu thí sinh không tham gia thi môn Ngữ văn, đồng nghĩa với môn Ngữ văn đạt điểm 0 thì sẽ không được xét tốt nghiệp.

Để tổ chức kỳ thi này, tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 4.000 người làm công tác giám thị, phục vụ thi.

Trong số này, có hơn 1.400 cán bộ, coi thi đến từ 6 trường đại học là Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Đại học Công nghiệp Vinh, Đại học PCCC, Đại học Luật Hà Nội và Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.