Nam hầm Hải Vân kẹt xe nghiêm trọng sau va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô

Tối 10/5, trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại đường dẫn nam hầm Hải Vân.



Chiếc xe đầu keis nằm chắn ngangngang đường đèo sau va chạm liên hoàn

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 chiều cùng ngày, 4 phương tiện gồm: xe đầu kéo BKS 63C 012.. do Lê Văn Hoàng (SN 1978) điều khiển; xe đầu kéo BKS 86C 057.. do Trịnh Công Chính (SN 1990) điều khiển; xe khách BKS 17B 012.. do Vũ Tiến Thành (SN 1976) điều khiển và xe tải BKS 75C 073.. (chưa rõ tài xế) điều khiển đã va chạm liên hoàn ngay miệng phía nam hầm Hải Vân.

Giao thông qua khu vực hầm Hải Vân bị ùn tắc kéo dài

Vụ tai nạn khiến 4 xe hỏng nặng, tài xế biển xe Huế bị thương nhẹ. Rất may các hành khách không bị thương.

Theo quan sát, một trong hai xe đầu kéo đã nằm chắn ngang đường khiến giao thông phía nam hầm Hải Vân ách tắc nghiêm trọng.

Nhận được thông tin, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã điều động toàn bộ quân số đến hiện trường xử lý, điều tiết giao thông.

Đến 18h chiều nay, đoạn đường dẫn vẫn chưa thể thông tuyến, các phương tiện vẫn nối đuôi nhau chờ di chuyển

Đến 18h chiều nay, đoạn đường dẫn vẫn chưa thể thông tuyến. Lực lượng chức năng phải điều xe cứu hộ của Ban quản lý hầm Hải Vân tới để giải tỏa hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.