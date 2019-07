Nam diễn viên xuất hiện trong 2 phần phim "Điệp viên 007" - David Hedison đã qua đời ở tuổi 92

Theo thông tin đăng tải trên tờ Dailymail, nam diễn viên kỳ cựu David Hedison - người nổi tiếng với vai diễn Felix Leiter đã qua đời ở độ tuổi 92. Cái chết của Hedison đã được tuyên bố bởi hai con gái là Alexandra và Serena.

Trên trang cá nhân của mình, con gái David Hedison chia sẻ: "Ngay cả khi ở trong khoảnh khắc đau buồn nhất, chúng tôi vẫn được an ủi bởi những ký ức đẹp về người cha tuyệt vời của chúng tôi".

David Hedison sinh ngày 20-5-1927 tại Thành phố Providence, bang Rhode Island, Mỹ. David Hedison bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình khi còn đang theo học tại Brown trước khi chuyển đến New York để theo đuổi ước mơ một cách chuyên nghiệp hơn.

David Hedison được biết đến với vai diễn Thuyền trưởng Lee Crane trong loạt phim truyền hình Du hành tận đáy biển sâu (1961) của Irwin Allen và vai điệp viên CIA Felix Leiter trong hai bộ phim James Bond là Live and Let Die và Licence to Kill.

Nguồn: Dailymail