Năm 2020, phụ nữ tuổi Canh Ngọ cần đề phòng hung hạn, tuổi Canh Tuất đón lộc làm ăn.

Thiên can Canh là thiên can thứ 6 nằm trong hệ thống 10 Thiên Can. Can Canh (Kim) gặp năm Tý (Thủy) niên mệnh Bích Thượng Thổ sinh tài nhưng cũng hao tốn không ít. Trong năm 2020, tuổi nào được phúc lộc trời cho, tuổi nào gian khó muôn phần, hãy xem những tuổi sau để biết bản thân mình có trong đó hay không.

Tuổi Canh Ngọ (1990) - mệnh Lộ Bàng Thổ

Phụ nữ Canh Ngọ là người thông minh và nhanh nhạy với thời cuộc. Sự tự tin vào cách đối nhân xử thế của bản thân giúp phụ nữ tuổi này có được nhiều mối quan hệ ngoại giao rộng rãi.

Tuổi Ngọ sống tự do, tự lập từ sớm, tuổi trẻ cũng đi đây đi đó nhiều nơi. Vận mệnh phụ nữ tuổi Canh Ngọ khá dần theo năm tháng, càng về già càng phú quý. Nhà cửa, điền sản thay đổi nhiều lần, số lượng và chất lượng tăng dần theo thời gian.

Phụ nữ tuổi Ngọ tính tình ngay thẳng, có tự trọng cao và sự khẳng khái ở tính cách. Nhiều người ở tuổi này bôn ba những ngày trẻ để tích lũy kinh nghiệm và trải nghiệm cuộc đời, tuổi già hưởng vinh hoa, phú quý.

Phụ nữ tuổi này có cá tính riêng, vận đào hoa của phụ nữ tuổi Ngọ rất cao. Ngay cả khi đã kết hôn, họ vẫn được nhiều người chú ý và dành tình cảm ngưỡng mộ, yêu mến.

Mặc dù vậy, họ cũng không thiếu khuyết điểm. Tính tình cương cường, nóng vội, cần bình tĩnh để nhận ra thiếu sót của mình và hoàn thiện chúng hơn.

Tuổi này quan hệ rộng, ngoại giao tốt, nhưng thực chất có ít bạn tâm giao, tri kỷ. Thường khi rơi vào khó khăn, sa cơ lỡ vận, họ mới nhận ra được ai tốt với mình, ai phản phúc lợi dụng lúc họ đang tại vị.

Vận mệnh chung của cuộc đời tuổi Canh Ngọ được hưởng phúc phần. Những người có số mệnh tốt đều được hưởng giàu có, phú quý từ nhỏ. Với những người sinh không được giờ, thuở đầu có bôn ba, sống xa bố mẹ anh em, nhưng về già vẫn được hưởng phúc, có con cái phụng dưỡng.

Đường tình cảm của người phụ nữ Canh Ngọ khi kết duyên sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long, con cái đề huề.

Tuổi Canh Ngọ kết đôi với người tuổi trong tam hợp thì được nhiều thuận lợi. Canh Ngọ có thể kết đôi với Bính Dần, Giáp Tuất, Mậu Dần đều được hạnh phúc viên mãn.

Trong làm ăn, chọn bạn và đối tác nên chọn tuổi Tuất, Mùi, Dậu như Kỷ Dậu, Kỷ Mùi và nên tránh tuổi Tý, Thìn.

Bước sang năm Canh Tý 2020 là năm đối xung của tuổi Canh Ngọ đồng thời gặp hạn Huỳnh Tuyền (hạn ốm đau, bệnh tật). Trong năm này, tuổi Canh Ngọ gặp nhiều khó khăn vất vả, bệnh tật nghiêm trọng cần đề phòng. Không nên mưu lợi hay cầu danh có xu hướng thất bại hoặc có công làm mà không được hưởng. Ngoài ra, nên cẩn trọng ngôn từ lời ăn tiếng nói, bởi sẽ có hạn về điều tiếng gây phiền phức.

Tuổi Canh Thân (1980) - Thạch Lựu Mộc

Phụ nữ Canh Thân thuộc vận số vất vả. Thiên can (Canh) và Địa chi (Thân) đều thuộc Kim gặp năm Mộc, toàn thân bị khắc. Vì vậy, cuộc đời phụ nữ tuổi Canh Thân gặp lận đận về chuyện tình cảm nhiều.

Thuở nhỏ ốm đau, lớn lên bôn ba vất vả, gian nan.

Tuy vậy, phụ nữ tuổi Canh Thân có tài, thông minh nhanh nhẹn, làm được việc. Phụ nữ tuổi này chăm chỉ, siêng năng, tự lực cánh sinh gây dựng cuộc sống của mình.

Người sinh giờ tốt và may mắn tuổi này ít, nếu có sẽ được hưởng số quan tướng. Đa số tuổi này vất vả, bôn ba tự mình làm ăn nên hậu vận nhờ đó mà khá giả.

Tấm lòng phụ nữ tuổi này hảo tâm, cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Anh em, cha mẹ cũng được hỗ trợ.

Đường con cái của tuổi Canh Thân cũng lắm gian truân, sinh con gái đầu lòng, vợ chồng khắc kỵ. Rời xa xứ thì cuộc đời khá hơn, nhà cửa thay đổi nhiều lần.

Số mệnh tuổi này hay bị bạn bè phản phúc, số lủi thủi tủi hờn nhiều bận. Kết giao với người lớn tuổi hơn sẽ thuận lợi và giữ mối quan hệ được lâu dài.

Tuổi Canh Thân nên kết giao hoặc làm ăn với các tuổi Thìn, Mão, Hợi, Tuất được thuận lợi hơn các tuổi khác. Tuổi Canh Thân nên tránh các tuổi Dần, Tỵ vì tính cách khác biệt và tư tưởng không hợp nhau. Nếu kết hợp sẽ dẫn đến đổ vỡ và lụn bại.

Sang năm Canh Tý 2020 đồng thời gặp hạn Ngũ Mộ (hao tài bất an), tuổi Canh Thân cũng có nhiều sao tốt hỗ trợ. Năm này, kinh doanh có lợi, mọi điều gặp may mắn, tốt đẹp. Nhưng nên để ý sức khỏe, cơ thể sẽ có ốm đau hao tiền. Bên cạnh đó, trao đổi mua bán hàng hóa nên có giấy tờ chuẩn. Tránh để người lạ vào nhà, phòng mất của.

Tuổi Canh Tuất (1970) - mệnh Thoa Xuyến Kim

Phụ nữ tuổi Canh Tuất ngay thẳng, công minh. Số mệnh phụ nữ tuổi này có hướng thành công nơi quan trường. Tuổi này có mưu lược, biết suy tính. Không thành danh nơi quan trường thì tuổi này cũng thành công trong lĩnh vực họ chọn.

Phụ nữ tuổi Tuất yêu thích điều nhân nghĩa, ưa sự công bằng và tính cởi mở, khoáng đạt, không tham lam.

Tâm hồn người Canh Tuất rộng lớn, có tài nơi công sở, quan trường và cũng yêu thích nghệ thuật, cây cỏ.

Nhiều phụ nữ tuổi Canh Tuất mang tiếng "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" vì tinh thần tập thể của họ cao, ưa thích hoạt động xã hội hơn là yên vị ở nhà làm nội trợ.

Con người phụ nữ tuổi Canh Tuất sống cho xã hội và cộng đồng nhiều, bản thân cũng suy tính nên thân tâm ít khi được nhàn nhã.

Phụ nữ tuổi Tuất tính bộc trực, thông minh nhưng rất đỗi đôn hậu và dễ cảm thông với người khác.

Tài năng và được nhiều người biết đến, nhưng hạnh phúc lứa đôi tuổi này không được như ý. Nếu lập gia đình sớm thì trắc trở sớm chia ly, nhưng bù lại được con cái yêu thương và lo lắng nhiều.

Đa số phụ nữ tuổi này sống xa sinh quán, cũng ít được nhờ cha mẹ. Nhưng khi cuộc đời khá giả, cha mẹ, anh em thân tộc lại nhờ vả được nữ Canh Tuất.

Tuổi Canh Tuất nên kết giao với những tuổi Tân Hợi, Quý Hợi, Giáp Tý, Bính Tý hoặc Canh Tý để được nhiều thuận lợi.

Bước sang năm Canh Tý, người tuổi Canh Tuất nên tính toán cẩn thận trong làm ăn kinh doanh. Mặc dù được lộc, nhưng cũng tán tài. Ngoài ra, đề phòng xe cộ lưu thông khi đi ngoài đường, các chứng bệnh về xương khớp và mắt cũng nên lưu tâm.

