Mỹ Tâm ôm chặt, hẹn Hoa hậu Thu Hoài - Trấn Thành đi nhậu để đọ tửu lượng

Tối 29/7, Hoa hậu Thu Hoài đã tổ chức một chương trình giải trí hoành tráng và mời dàn sao đình đám của showbiz tham gia. Nổi bật trong số này có những cái tên như Mỹ Tâm, Trấn Thành, Bảo Anh, Thanh Hà.

Sự xuất hiện của Mỹ Tâm ở cuối chương trình khiến cho khán phòng trở nên nhộn nhịp hơn. Gửi tặng các vị khách quý 2 tiết mục là Đừng hỏi em và Vì em quá yêu anh, Mỹ Tâm còn thể hiện sự thân thiện khi giao lưu cùng MC Trấn Thành và hào hứng hẹn cùng Hoa hậu Thu Hoài - Trấn Thành đi "nhậu" để đọ tửu lượng.

Thu Hoài và Mỹ Tâm.

Đến tiết mục Vì em quá yêu anh, dàn sao nam Running Man Vietnam, Hoa hậu Thu Hoài, ca sĩ ST Sơn Thạch bất ngờ cùng nhau lên sân khấu để nhảy phụ họa cho Mỹ Tâm. Phần thể hiện ngẫu hứng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các các khách mời phía dưới sân khấu. Trước khi ra về, Mỹ Tâm còn dành cho hoa hậu Thu Hoài những cái ôm, cái nắm tay đầy tình cảm.

Mở màn đêm nhạc, ca sĩ Bảo Anh mang 2 phong cách đối lập lên sân khấu khi thể hiện bản ballad da diết Ai khóc nỗi đau này và ca khúc sôi động Như lời đồn. Để tiết mục thêm phần đặc sắc, Bảo Anh còn tự tin khoe khả năng vũ đạo với vũ đoàn riêng.

Bảo Anh.

Quốc Thiên.

Quốc Thiên gửi tặng hoa hậu Thu Hoài và các khách mời 2 ca khúc Mong manh tình về và Nhớ về em. Ngay sau đó, Trấn Thành lần hiếm hoi trổ tài ca hát trên một sân khấu chuyên nghiệp khi thể hiện bài hát Cánh hồng phai. Thừa nhận khá liều lĩnh khi khoe giọng ở một chương trình toàn danh ca, ca sĩ đình đám, nhưng để chiều lòng hoa hậu Thu Hoài, Trấn Thành mạnh dạn song ca cùng Thanh Hà ca khúc Niệm khúc cuối.

Thu Hoài và Trấn Thành.

Trấn Thành.

Trấn Thành song ca cùng Thanh Hà.

Thanh Hà biểu diễn cùng vũ đoàn.

Trước sự cổ vũ của đông đảo các khách mời, Thanh Hà lần lượt thể hiện những bản hit gắn liền với tên tuổi như: Dù đã biết, Sợ yêu và khuấy động không khí với ca khúc Can’t talke my eyes off you. Danh ca Ý Lan dành rất nhiều lời khen ngợi cho hoa hậu Thu Hoài trong phần giao lưu và đặc biệt dành tặng cho bà mẹ 3 con 3 ca khúc: Chị tôi, Ngày xưa hoàng thị, Em đẹp nhất đêm nay. Ca sĩ Quang Dũng đầu tư cả dàn dựng sân khấu lẫn âm nhạc cho 3 tiết mục: Tình tự mùa xuân, Anh còn nợ em, Ghen.