Mỹ nhân “Gia đình đá quý” bị khủng hoảng sau sinh vì tóc rụng nhiều, da xấu tệ

Tham gia chương trình "Sangmon-mong 2 - You are my destiny" của đài SBS mới đây, nữ diễn viên So Ji Hyun đã chia sẻ về những khó khăn cô trải qua trong thời gian nuôi con nhỏ.

Nàng Ruby của "Gia đình đá quý" tiết lộ, giai đoạn đó, cô không chỉ gặp vấn đề về thể chất, mà còn tâm lý: "Lúc đó, tóc tôi rụng rất nhiều, làn da trở nên vô cùng tệ, điều đó càng khiến cho tâm lý tôi chịu nhiều áp lực. Khi nhìn vào gương, thậm chí tôi còn cảm thấy người phụ nữ trong gương không phải là mình nữa. Lúc đó, tôi ngã khụy xuống và hét lớn lên".

Cô thừa nhận, chồng là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho cô trong thời điểm tâm lý ảnh hưởng sau sinh.



Giống như nhiều phụ nữ khác, So Ji Hyun bị rạn da, thay đổi màu da sau khi sinh nở. Nữ diễn viên kể, trong một lần đi tắm, lúc bước ra khỏi bồn và nhìn thấy da mình bị sạm, cô đã khóc.

May mắn thay, sau giai đoạn "khủng hoảng", hiện tại So Ji Hyun đã khỏe mạnh và lấy lại nhan sắc. Trên Instagram, nữ diễn viên đăng tải nhiều hình ảnh vợ chồng bên nhau rất hạnh phúc. Cô cũng không quên khoe nhiều bức hình hai con gái xinh xắn, đáng yêu, như một sự bù đắp cho sự vất vả chăm sóc của bố mẹ.

So Ji Hyun sinh năm 1984 và góp mặt trong làng giải trí khoảng 15 năm. Cô đóng nhiều phim như Khăn tay vàng, Thôn tính thái dương, Gia đình đá quý, Heartstrings, Nàng Alice phố Cheongdamdong, Em là ai, Ba ngày... Năm 2014, cô kết hôn với tài tử In Kyo Jin. So Ji Hyun sinh hai con gái, bé In Ha Eun chào đời tháng 12/2015, bé thứ hai được sinh tháng 10/2017.

