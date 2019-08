MV "Sóng gió" vừa đạt 100 triệu view, phim ngắn của Jack và K-ICM cũng nhảy vọt lên Top 1 Trending YouTube

Phim ngắn Sóng gió - Hồi kết của cặp đôi Jack và K-ICM đã chính thức leo lên vị trí số 1 Trending YouTube sau hơn 5 ngày ra mắt. Hiện tại, phim ngắn đã đạt 16 triệu view và có hơn 712.000 lượt thích. Đây là thành tích chứng minh sức hút không phải dạng vừa của Jack và K-ICM, nhất là ở thời điểm showbiz Việt có sự xuất hiện của những cái tên đình đám như Sáng mắt chưa - Trúc Nhân, Có tất cả nhưng thiếu em - Erik, Parody Để Mị nói cho mà nghe - BB Trần.

Trước đó không lâu, MV Sóng gió của Jack và K-ICM cũng đạt 100 triệu view.

Phim ngắn Sóng gió - Hồi kết là toàn cảnh câu chuyện được mở rộng từ MV ra mắt vào tháng 7 trước đó, tiếp nối diễn biến của dự án trăm triệu view Bạc phận - Sóng gió. Ở MV Sóng gió, bên cạnh âm nhạc thì người xem bị cuốn vào câu chuyện hạnh phúc chưa trọn vẹn của Jack và An, khi mà người yêu bị cướp đi ngay thời khắc cầu hôn. Cùng với đó, sự xuất hiện không nhiều của nhân vật K-ICM và lời hứa sẽ tìm An về mở ra chuỗi drama mới, cần được giải đáp ở phim ngắn lần này.

Phân nửa đầu của Sóng Gió – Hồi kết là những cảnh đã xuất hiện từ MV cùng phần lời thoại chi tiết hơn. Nếu như khán giả trước đó chỉ có thể cảm nhận thoại thông qua phụ đề thì lần này được tỏ tường chi tiết.

Diễn biến mới xảy ra khi An bị người chồng cũ bắt về và giam giữ. Tại đây, cô cũng nhận ra mình đã mang trong mình đứa con của Jack. Không may, người chồng cũ gian ác cũng phát hiện chuyện này lập tức biến An trở thành "con mồi" nhằm dụ Jack và K-ICM xuất hiện.