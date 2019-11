Muốn ngăn vợ ngoại tình, người chồng si tình biến vợ thành người tàn phế với hi vọng cô không lọt vào mắt người đàn ông khác

Những ngày gần đây, một tài khoản weibo có lượt theo dõi cao bất ngờ chia sẻ lại câu chuyện này. Dư luận một lần nữa nổi sóng vì suy nghĩ điên rồ của người đàn ông trong câu chuyện.

Sự việc xảy ra gần 4 năm trước, nạn nhân là Khanh Vũ Thu, người Tứ Xuyên, năm ấy cô 28 tuổi. Năm cô 21 tuổi, người chồng đầu tiên qua đời và để lại cho cô 1 đứa con trai. Sau đó, cô tái hôn với Trần An Quân, một người đàn ông hơn cô 10 tuổi. Cả 2 có với nhau 1 đứa con trai.

Hình ảnh Khanh Vũ Thu trước khi xảy ra biến cố.

Về phía Trần An Quân, đã từng có 1 đời vợ. Sau khi cưới vợ được 2 ngày, anh ta đã phải ra ngoài làm việc, nửa năm sau thì ly hôn. Anh ta không thể tìm được một người phụ nữ khác, mãi đến khi được người quen giới thiệu với cô gái xinh xắn Khanh Vũ Thu. Cả hai quyết định kết hôn chỉ sau 1 tháng quen biết.

Sau khi tái hôn, Vũ Thu mở một cửa hàng thời trang, trong những lúc cửa hàng ít khách, cô thường lên mạng tán gẫu với bạn bè. An Quân luôn nghi ngờ và cho rằng vợ đang mê mẩn một anh chàng trên mạng. Khi An Quân biết chuyện Vũ Thu vay 3000 NDT (gần 10 triệu VND) giúp cho một người bạn nào đó cô quen qua mạng, anh ta đã cực kỳ tức giận, nhiều lần đánh vợ. Để ngăn vợ tiếp tục tiếp xúc với đối tượng kia, An Quân đã đóng cửa hàng thời trang và đưa cô lên Thượng Hải làm việc. Vũ Thu không hài lòng với sự sắp xếp này, quyết định ly dị và trốn sang Tô Châu tìm việc làm.

An Quân đi tìm vợ suốt 4 tháng, cuối cùng thì tìm được ở Tô Châu. Anh ta đã bỏ ra 15 NDT mua một con dao làm bếp, nhân lúc khi Vũ Thu không để ý đã chém vào bàn tay trái của cô. Để trút giận, anh ta dùng dao chém liên tục 3 nhát vào bàn tay trái của Vũ Thu khiến cô vĩnh viễn mất đi bàn tay này.

Bàn tay trái của Vũ Thu đã tàn phế vĩnh viễn sau những nhát dao oan nghiệt từ chồng.

Hung thủ An Quân nói: "Nếu tôi chặt tay cô ấy, cô ấy trở thành một người tàn phế thì sẽ chẳng một thằng đàn ông nào muốn cô ấy nữa. Tôi sẽ có thể giữ cô ấy bên cạnh mình".

Hung thủ Trần An Quân khi bị bắt giam.

Trong khi đó, nạn nhân Vũ Thu khóc lóc với các phóng viên: "Nếu lúc đó có người qua đường báo cảnh sát giúp tôi, tôi sẽ không trở thành bộ dạng như ngày hôm nay". Thời điểm xảy ra vụ việc, khi tên An Quân tìm thấy Vũ Thu đã ngay lập tức giật lấy túi xách và vứt điện thoại đi. Vũ Thu đã cầu xin người đi đường giúp đỡ nhưng không một ai phản ứng lại.

Nguồn: Sina