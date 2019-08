Mùa na năm nay giá cả không quá chênh nhau giữa các tỉnh thành trên các nước, nơi đắt nhất cũng chưa đến 70 nghìn/kg

Na được biết đến là thức quả Việt giàu dinh dưỡng, ngon ngọt, vừa miệng của rất nhiều người. Vụ na mở mắt vào khoảng tháng 8 nên người tiêu dùng ngay bây giờ có thể thấy loại quả này bắt đầu xuất hiện tại các chợ dân sinh, trong siêu thị hoặc các sạp hoa quả ven đường. Na đầu vụ có giá không quá cao so với năm ngoái, tại các tỉnh thành, giá na có sự chênh lệch nhẹ không đáng kể.

1. Lạng Sơn



Được biết đến là nơi nổi tiếng về trồng na, Lạng Sơn là tỉnh thành có số lượng na phân phối đi các nơi tiêu thụ lớn. Thông thường mỗi quả na Lạng Sơn nặng từ khoảng 4-6 lạng, rất to và mọng nước. Giá bán na được chia làm nhiều loại khác nhau, tùy vào số lượng và trọng lượng. Loại 1 quả: khoảng 70.000 ngàn đồng/ kg. Loại 2 quả: khoảng 55.000 ngàn đồng/ kg. Loại 3 quả: khoảng 45.000 ngàn đồng/ kg

Giá na ở Lạng Sơn đang ở mức 45.000 đồng/1kg, quả to, mọng nước, chất lượng.

2. Thành phố Hà Nội

Tại Hà Nội, những sạp hoa quả, chợ dân sinh cũng đã bày bán na đầu vụ rất nhiều. Giá tại chợ dân sinh dao động từ 40-50.000 đồng/1kg. Còn tại các siêu thị, na được chọn lọc kỹ càng, quả to, mẩy, mọng nước có giá là 50-60.000 đồng/1kg. Tại Big C miền Bắc đang giảm giá từ ngày 5/8 đến 8/8 với loại quả này với giá 48.000 đồng/1kg, người tiêu dùng có nhu cầu mua sắm có thể ghé tới đây để được hưởng giá thành ưu đãi nhất.

Giá na tại siêu thị Big C miền Bắc đang được giảm giá ưu đãi đầu mua để kích cầu mua sắm với giá thành là 48.000 đồng/1kg.

3. An Giang - Tây Ninh

Tại An Giang, giá na bán lẻ được coi là thấp nhất trong các tỉnh thành với giá dao động từ 32-35.000 đồng/1kg. Do là đất của vựa trái cây nên na ở đây có chất lượng tươi ngon, quả to, mọng nước, người tiêu dùng được lợi thế khi có thể đến mua tại vườn để được hưởng giá bán lẻ ưu đãi.

Giá na loại 1 bán lẻ tại An Giang ở mức thấp so với mặt bằng chung với giá 35.000 đồng/1kg.

Giá na bán lẻ tại Tây Ninh dao động trong khoảng 32.000 đồng/1kg cũng là hàng loại 1.

4. Thành phố Hồ Chí Minh

Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá na so với mặt bằng chung là khá cao. Tại các chợ dân sinh giá na dao động từ 45-50.000 đồng/1kg. Còn tại các cửa hàng hoa quả sạch, giá na cao hơn rơi vào khoảng 65-70.000 đồng/1kg.

Giá na tại thành phố Hồ Chí Minh là khá cao, từ 45-70.000 đồng/1kg.

5. Bình Dương

Giống với thành phố Hồ Chí Minh, tại Bình Dương, giá na dao động từ 60-65.000 đồng/1kg. Tại các chợ đầu mối, giá na dao động từ 45-50.000 đồng/1kg bán lẻ. Vì là na đầu mùa nên so sánh với các tỉnh thành khác, tại Bình Dương giá na cũng ở mức khá cao nhưng vẫn có thể chấp nhận được.