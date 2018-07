Mưa lớn kéo dài đến đầu tháng Tám, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Những ngôi nhà ngập đến mái tại thôn Cấn Thượng, Quốc Oai, Hà Nội trong đợt mưa lớn vừa qua. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 27/7, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An; đặc biệt tại các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục hoạt động mạnh nên trong ngày 27/7 ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa, mưa vừa.

Khu vực Sơn La, Hòa Bình và phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ có mưa to, một số nơi có mưa rất to như Hòa Bình có lượng mưa 64 mm, Nam Định 79mm, Phủ Lý (Hà Nam) 87mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 75mm…

Từ 7-13 giờ ngày 27/7, địa bàn tỉnh Yên Bái, Phú Thọ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được trong 6 giờ tại một số trạm như: Ngòi Thia (Văn Yên) 38mm; Kiên Lao (Trấn Yên) 58mm; Thanh Sơn (Thanh Sơn) 56mm; Minh Đài (Tân Sơn) 55mm. Trong chiều và đêm 27/7, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra trên địa bàn huyện Văn Yên, Trấn Yên (Yên Bái); Thanh Sơn, Tân Sơn (Phú Thọ).

Tại Nghệ An, chiều 27/7 đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại một số trạm như sau: Hạnh Lâm 62,6mm, Thanh Hương 21,0mm, Thanh Thủy 13,4mm, Quỳ Hợp 14,4mm.

Trong đêm 27/7, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối nhỏ, ngập úng vùng trũng địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tương Dương, Kỳ sơn, Tân Kỳ.

Đêm 27/7 và ngày 28/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8/2018. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1-2.

Từ ngày 27-31/7, thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện lũ. Biên độ lũ lên trên thượng lưu sông Đà, sông Thao từ 3-4m, thượng lưu sông Thái Bình từ 3-5m, hạ lưu sông Thái Bình từ 1-2m; thượng lưu sông Lô từ 3-5m. Đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức báo động 2 đến báo động 3, thượng lưu sông Lô ở mức báo động 1 đến báo động 2, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An lên mức báo động 1 đến báo động 2, riêng sông Bưởi (Thanh Hóa) khả năng lên mức báo động 3.

Dự báo đêm 27/7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng các tỉnh Sơn La-Hòa Bình có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 72-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực nội thành Hà Nội có mưa to đến rất to tại các các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy.

Dự báo, mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra trong đêm 27/7 trên khu vực nội thành Hà Nội, có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu ngập từ 0,1-0,3m.

Đặc biệt tại các tuyến phố như: Tân Mai, khu vực Linh Đàm, Trương Định, Minh Khai, Hoàng Cầu, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Lương Đình Của, Châu Long…

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 66-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, đêm 27/7 và chiều tối 28/7 có mưa rào và dông rải rác, phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 56-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 62-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong chiều và đêm 27/7, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.