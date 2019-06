Mùa hè, các mẹ đừng quên bổ sung loại vitamin này cho con để tránh chảy máu cam, chảy máu chân răng khi hè đến

Cứ đến hè là chị L.Phương (Hà Nội) lại ám ảnh chuyện con bị chảy máu cam, sốt triền miên... Năm nay, chị vẫn đang loay hoay, không biết phải làm sao để con tránh cảnh cứ nắng lên là "máu lại đổ"…

Mạch máu non nớt, nhạy cảm của trẻ dễ vỡ khi vào hè

Không riêng gì chị TL. Phương, mỗi khi thời tiết chuyển mùa, rất nhiều phụ huynh có con nhỏ lại luôn thường trực tâm lý lo lắng bởi trẻ rất dễ bị chảy máu cam, chảy máu chân răng và ốm sốt. Những trường hợp nặng còn phải nhập viện thì bầu không khí ngột ngạt mùa hè và cảnh ôm con xếp hàng dài chờ khám tại bệnh viện quả thực là "cơn ác mộng".

Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên trưởng khoa nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Mạch máu trẻ nhỏ rất nhạy cảm và có thể bị vỡ khi sốt cao, nhất là khi nhiệt độ tăng cao, thời tiết quá nóng, trẻ ngồi lâu dưới máy lạnh trong một thời gian dài… Cộng thêm những bệnh lý bẩm sinh hoặc mắc phải như viêm mũi dị ứng, nhiễm trùng ở vùng tai – mũi - họng sẽ khiến trẻ dễ chảy máu cam hoặc chảy máu chân răng mỗi khi thời tiết khắc nghiệt".

Nguy hiểm hơn, chảy máu cam, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da và sốt cao còn là các triệu chứng của "đại dịch" sốt xuất huyết. Trong thời gian mắc bệnh, nếu trẻ không được theo dõi thường xuyên và chăm sóc hợp lý thì hoàn toàn có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm của bệnh như xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết não.

Mẹ đừng quên bổ sung vitamin C để con khỏe mạnh, tránh bệnh tật trong mùa hè

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều dịch bệnh bùng phát, thay vì đợi con bị ốm để chăm sóc, các mẹ nên chủ động tăng cường sức đề kháng. Bởi hệ miễn dịch khỏe là điều kiện tiên quyết giúp trẻ khỏe mạnh, phòng tránhbệnh tật. Theo đó, trẻ cần được bổ sungVitamin C hàng ngày bởi đây là dưỡng chất hàng đầu trong việc củng cố hệ thống miễn dịch.

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh nên có thể thúc đẩy tiến trình tái tạo bạch cầu, giúp làm lành vết thương, cải thiện khả năng kháng bệnh và làm gia tăng sản xuất các thành phần của hệ miễn dịch như interferon - kháng thể giúp chống lại các tác nhân ngoại lai như virus, vi khuẩn, kí sinh trùng...



Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng, để bổ sung Vitamin C có rất nhiều cách, tuy nhiên mẹ nên cân nhắc việc dùng Vitamin C tổng hợp bởi nó có tính axit không tốt cho hệ tiêu hóa, hấp thu chậm, đào thải nhanh, dễ bị oxy hóa. Trái lại, Vitamin C tự nhiên có trong rau quả tươi có độ pH trung tính nên rất an toàn với hệ tiêu hóa của trẻ. Chưa kể, nó còn giúp bảo vệ Vitamin C khỏi bị oxy hóa, giúp Vitamin C hấp thu tốt hơn và dự trữ lâu hơn. Do đó, Vitamin C tự nhiên chính là sự lựa chọn hoàn hảo trong việc bổ sung C cho trẻ.



Khi nhắc đến những loại trái cây giàu vitamin C, đa số người dùng sẽ xếp hạng cam, xoài vào đầu bảng. Tuy nhiên, theo công bố của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy: Quả Acerola Cherry mới là loại quả chứa hàm lượng vitamin C cao nhất. Cùng trọng lượng 100gam, nhưng Acerola Cherry chứa đến 1667,7 mg Vitamin C, trong khi Cam chỉ chứa 53,2mg và Xoài chứa 36,4mg vitamin C. Tương ứng, hàm lượng vitamin C trong Acerola Cherry cao gấp 31 lần Cam và 46 lần xoài.

Đặc biệt hơn, vitamin C tự nhiên trong Acerola Cherry được chứng minh có khả năng hấp thu tốt hơn và lượng đào thải ít hơn vitamin C tổng hợp. Đây là kết quả được công bố bởi 2 nhóm nghiên cứu tại Nhật Bản và New Zealand.



Ngoài vitamin C, trong quả Acerola Cherry hoạt chất Rutin trong quả Acerola Cherry còn giúp tăng sức bền thành mạch, ngăn chặn chảy máu cam, chảy máu chân răng, phòng ngừa xuất huyết dưới da rất tốt.