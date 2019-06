Một người mẹ chia sẻ hình ảnh của con trai và nhấn mạnh: Nếu thấy dấu hiệu này, cần nghĩ đến khả năng con bị nhiễm trùng huyết

Trao đổi với SWNS, Cameron Ruddy, mẹ của cậu bé Ewan Ruddy 8 tuổi nói rằng: "Nếu bạn phát hiện ra đường màu đỏ này chạy từ một vết thương dọc theo tĩnh mạch trên người mình hay người con thì cũng hãy cảnh giác. Bản thân Ewan dù có vết thương đó nhưng cậu bé vẫn rất ổn và vui vẻ, chính điều này khiến mọi người khó nhận ra là có một chút đáng lo ngại".



Được biết, ngày 1/6, khi chơi ở sở thú, Ewan Ruddy đã bị ngã. Nhưng vì cậu bé chỉ bị một vết xước nhỏ trên tay, khuỷu tay và đầu gối nên đã không cần phải tới bệnh viện. Mẹ bé nói rằng, cô và chồng mình đã làm sạch vết thương của cậu bé tại nhà và băng lại. Vết thương nhìn cũng không có vẻ gì là bị nhiễm trùng.

Nhưng khoảng một tuần sau, cậu bé bị sốt và bắt đầu nói về một vết đỏ trên cổ tay của mình kèm theo cảm giác ngứa ở chỗ đó. Bố của Ewan đã đánh dấu màu đen trên vệt màu đỏ đó và khi thấy có dấu hiệu nó tăng kích thước thì gia đình đã đưa cậu bé đến bệnh viện ngay.

Các bác sĩ đã nhanh chóng phát hiện ra Ewan bị nhiễm trùng huyết - căn bệnh nguy hiểm giết chết khoảng 15.000 người ở Anh mỗi năm. Ewan được kê đơn thuốc kháng sinh để điều trị bệnh và rất may mắn là thuốc có hiệu quả.

Cậu bé Ewan Ruddy 8 tuổi không may mắn bị nhiễm trùng huyết.

Cô Cameron, mẹ của bé cho biết, cô đã đăng bức ảnh lên Facebook với sự động viên của chồng, bởi cũng nhờ 1 bài đăng tương tự mà cô xem cách đây hai năm đã giúp cô nhận ra các dấu hiệu nhiễm trùng ở con trai mình. Bài cảnh báo cô đã được hơn 37.000 lượt chia sẻ kể từ khi cô đăng nó vào ngày 2/6. Ngoài ra còn có nhiều bình luận từ người dùng Facebook tỏ ra rất vui vì những thông tin bổ ích này.

Chia sẻ của bố Ewan.

Nhiễm trùng huyết - còn được gọi là nhiễm khuẩn huyết và ngộ độc máu. Nhiễm trùng huyết là khi hệ miễn dịch phản ứng thái quá với các viêm nhiễm và tự tấn công chính các tế bào và cơ quan bên trong cơ thể.

Nguyên nhân có thể là do bị nhiễm khuẩn, nhiễm nấm hoặc virus. Nhiễm trùng huyết cũng có thể là một biến chứng do nhiễm trùng. Nó xảy ra khi các hóa chất được tiết vào máu để chống lại nhiễm trùng gây ra viêm nhiễm khắp cơ thể. Nó có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, ví dụ như viêm phổi, nhiễm trùng đường máu, nhiễm trùng đường tiểu, hoặc thậm chí là từ một vết xước.

Căn bệnh này có thể "giết chết" một người chỉ sau vài giờ. Vì vậy, đừng làm ngơ trước dấu hiệu và nguyên nhân nhiễm bệnh.