Món nào nước chấm đấy: tại người Việt cầu kỳ hay còn lý do ẩn giấu đằng sau?

"Nước chấm" đã trở thành đặc trưng của ẩm thực Việt, nó làm cho món ăn Việt khác hẳn với các món ăn của các dân tộc khác. Cho dù trong bữa cơm đơn giản hay bữa ăn sang chảnh thì bát nước chấm luôn hiện diện như một phần không thể thiếu. Thịt hay cá cũng "chấm", rau, củ quả luộc thì càng phải "chấm".



Nước chấm dù chỉ là món đi kèm nhưng lại vô cùng quan trọng, quyết định hương vị chính của món ăn, nhất là những món luộc hấp.

Mỗi người tùy theo vùng miền, gu ăn uống có thể thuộc nằm lòng ít nhất cũng hơn chục loại nước chấm khác nhau. Nước mắm tỏi ớt cho bún chả, bún nem; nước mắm chua ngọt cho gỏi; mắm gừng cho ốc luộc; một đĩa lòng lợn; thịt ngan thì thường ăn kèm nước mắm gừng giã nhuyễn… Cũng có khi, trong cùng một một món ăn, sẽ có rất nhiều loại nước chấm khác nhau để chiều lòng khẩu vị của mỗi người.



Người Việt thường chuộng những món ăn đa dạng với nhiều nhóm thực phẩm tươi: rau củ quả, thịt, cá… Cách chế biến thức ăn luôn hướng tới những cách nấu đảm bảo giữ được những hương vị tự nhiên, nguyên bản nhất của nguyên liệu. Bởi vậy, nước chấm trở thành một sự kết nối, góp phần tăng thêm "độ ngon", đậm đà của món chính. Trong nhiều trường hợp, đặc biệt ở những món hấp, luộc, nước chấm lại trở thành yếu tố chính giúp cho hương vị món ăn thêm hoàn hảo, bừng vị ngon.

Món hải sản hấp có thể được chấm với nước mắm sả tắc hay mắm sốt tiêu xanh khiến món ăn thêm hấp dẫn và bừng vị.

Thói quen sử dụng các loại rau thơm, thảo mộc để ăn kèm các món ăn và pha chế cũng làm đầy thêm sự phong phú của các loại nước chấm. Các loại gia vị, thảo mộc quen thuộc như: hành, tỏi, ớt, sả, quất, chanh, gừng… được sử dụng một cách tương sinh, hài hòa với nhau, vừa tạo sự cân bằng vị giữa món chính và món chấm, giữa có tác dụng như những vị thuốc đông y, có lợi cho sức khỏe.



Ví dụ vào mùa hè, nhiệt độ thường tăng cao, sẽ khiến chúng ta dễ mệt mỏi, chỉ cần nhìn thức ăn thôi đã thấy ngán, các món nước chấm mùa này ngoài những vị quen thuộc như tỏi, ớt thường sẽ được các bà nội trợ cho thêm quất, chanh, sả, tắc - những loại gia vị, thảo mộc có vị chua, mang đến cảm giác thanh mát, nhẹ nhàng, giúp giải tỏa những cơn ngán ăn và tạo cảm giác dễ chịu. Đặc biệt, sả, quất, chanh còn là những loại gia vị giúp cung cấp thêm các loại vitamin hỗ trợ tăng sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại những cơn mệt mỏi do nhiệt độ tăng cao.

Mỗi gia vị, nguyên liệu "có mặt" trong món mắm sả tắc dành cho mùa hè của Maggi đều có "lý do" cả.

Chỉ từ một nguyên liệu "lõi" là nước mắm thôi, các bà nội trợ cũng có thể biến hóa hàng trăm món nước chấm đa dạng. Vị đậm đà của nước mắm làm từ cá cơm nguyên chất pha loãng với chút nước dùng, thêm một chút chua thanh của chanh, quất, me non, thêm vị ngọt của đường, vị hăng của tỏi, cay của tiêu, ớt, gừng, riềng… tùy theo món ăn và gu thưởng thức, từng mùa mà người pha có thể gia giảm để hợp khẩu vị. Có khi cũng chừng đó nguyên liệu nhưng mỗi người có những biến tấu riêng, khiến món nước chấm trở thành hương vị khó quên.

Mắm bơ đậu phộng cho món ngan luộc hấp, một trong những gợi ý của Maggi dành cho mùa hè này.

"Biệt đội nước chấm" của Maggi dành cho các món luộc, hấp mùa hè này có hẳn 6 loại mắm (sốt tiêu xanh, sả tắc, bơ đậu phộng, me non, xí muội, thảo mộc) với cách chế biến mới lạ. Đặc biệt, Maggi đã lựa chọn các loại rau, củ, thảo mộc thanh mát không thể thiếu cho mùa hè như: chanh tươi, quất, sả, trái me non, xí muội… để làm nên bộ 6 loại nước chấm này, giúp cho các món ăn ngày hè bừng vị ngon.

NƯỚC MẮM làm từ nguyên liệu TỰ NHIÊN MAGGI* có 2 loại: 90% tinh cốt cá (đậm đà) và 70% tinh cốt cá (hài hòa), cả hai đều hoàn toàn không thêm chất bảo quản. Màu đỏ nâu cánh gián đặc trưng, được chắt lọc sau hơn 12 tháng ủ chượp của cá cơm than giàu đạm cùng muối biển tinh khiết, theo phương pháp truyền thống Phú Quốc. NƯỚC MẮM MAGGI là linh hồn của mọi bữa cơm gia đình, không chỉ thơm ngon bừng vị, mà còn tốt cho sức khỏe cả nhà.