Mối tình đồng giới tan rồi lại hợp của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ cùng người yêu giàu có được giấu kín suốt hơn 80 năm

Rose Cleveland là em gái của cựu Tổng thống Mỹ Grover Cleveland. Trong thời gian cựu Tổng thống chưa lấy vợ, ông đã nhờ em gái đứng ra làm Đệ nhất phu nhân trong khoảng thời gian 14 tháng từ năm 1885. Rose được miêu tả là một người phụ nữ được dạy dỗ tốt, thông minh và là tác giả được mọi người kính trọng. Trên tất cả, Rose đồng tính.

Bà Rose Cleverland đảm nhận chức Đệ nhất phu nhân Mỹ trong khoảng 14 tháng.

Tất nhiên là thời điểm đó, không ai biết bí mật của Đệ nhất phu nhân. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ do anh trai lấy vợ vào năm 1886, bà bắt đầu qua lại với 1 góa phụ giàu có và là 1 nhà thiện nguyện hoạt động tích cực trong Hội chữ thập đỏ Mỹ có tên Evangeline Simpson. Cả hai yêu nhau bất chấp khoảng cách địa lý, Rose sống ở thành phố New York trong khi người tình của bà thì lưu trú tại tiểu bang Massachusetts.

Theo chuyên gia lịch sử và địa lý Lilian Faderman, chuyện tình của Rose Cleveland và Evangeline Simpson là 1 trong những mối tình đồng tính nữ nổi bật nhất lịch sử Hoa Kỳ bởi 1 trong 2 từng là Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ.

Bức ảnh chụp hiếm hoi của Rose Cleverland (trái) và người yêu Evangeline Simpson.

Các nhà lịch sử học tin rằng Rose và Evangeline gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1989 tại Florida, nơi mà người giàu thường chọn đến đây nghỉ dưỡng ở mỗi kỳ nghỉ. Nhưng phải đến 4 năm sau đó, họ mới bắt đầu trao đổi với nhau bằng thư từ.

"Cả 2 người phụ nữ gửi thư cho nhau xuyên qua các tiểu bang và lục địa. Họ trao đổi với nhau về các công tác vận động và hoạt động nhân đạo, đồng thời cũng thẳng thắn bày tỏ tình cảm cho nhau qua thư" - Tổng biên tập báo chí của MNHS, Ann Regan, giải thích.

Thông qua những bức thư, người đời sau có thể phần nào hình dung được câu chuyện tình yêu của Rose và Evangeline. Cựu Đệ nhất phu nhân gặp khó khăn trong việc gọi tên mối quan hệ "kỳ lạ" của mình với người tình. Điều này cũng khá dễ hiểu bởi vì những năm 90 của 2 thế kỷ trước, con người ta vẫn chưa có định nghĩa về giới tính thứ 3, một thế giới hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ trên đời chỉ có 2 giới tính nam và nữ như thời bấy giờ.

Rose và Evangeline không chỉ là 2 người phụ nữ thân thiết hơn mức tình bạn, họ còn quan hệ về mặt thể xác. Điều này được xác nhận trong các bức thư tay. Tuy nhiên, cặp đôi không hề giấu giếm mối quan hệ. Họ thoải mái đi du lịch cùng nhau, bắt tay mua tài sản và thậm chí còn nói với gia đình về tình yêu của mình dành cho đối phương.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ cùng người tình ở bên nhau được 6 năm trước khi Evangeline quyết định làm tái hôn với 1 nhà truyền giáo đến từ Minnesota, lớn hơn bà tận 35 tuổi.

Khi đó, Rose đã lên tiếng níu kéo người yêu: "Mình không nghĩ là cậu cần mình ngay lúc này. Nhưng cậu có thể nghĩ đến những gì mình nói hồi sáng. Mình sẽ từ bỏ tất cả vì cậu. Cậu có thể đừng lấy 6 tháng sắp tới để thử nghiệm chính mình không? Chúng ta hãy cùng nhau đi đến một nơi xa đi" - Rose viết trong thư.

Dù vậy, Rose vẫn không thể làm Evangeline thay đổi ý định. Sau khi người yêu kết hôn, Rose cũng rời khỏi Mỹ và đến châu Âu với 1 người bạn nữ. Chuyện tình cứ ngỡ sẽ kết thúc lại bất ngờ có một sự chuyển mình khi chồng của Evangeline qua đời và bà lại một lần nữa trở thành góa phụ. Cuối cùng, mối quan hệ của họ không chỉ được hàn gắn mà còn được nâng lên 1 tầm cao mới khi Rose ngỏ lời cầu hôn với Evangeline.

Lần này, họ thật sự bỏ trốn cùng nhau đến nước Ý xa xôi và cùng trải nghiệm cuộc ônsg ở thị trấn Tuscan, Bagni di Lucca.

Đến cuối đời, mộ phần của Rose và Evangeline vẫn được đặt cạnh nhau.

Nhiều người có thể sẽ thắc mắc làm sao mà chúng ta có thể biết được chuyện tình của cựu đệ nhất phu nhân Rose Clever land và người tình. Đó là nhờ vào con cháu của người chồng thứ 2 của Evangeline. 1 trong số đó đã đóng góp những tài liệu, giấy tờ của gia đình mình vào Tổ chức Xã hội lịch sử Minnesota vào năm 1969. Khoảng 1 năm sau, tình yêu đồng tính của 2 người phụ nữ có địa vị cao ở xã hội Mỹ được công khai thông qua cuốn sách mang tên Precious and Adored: The Love Letters of Rose Cleveland and Evangeline Simpson Whipple, 1890-1918.

(Nguồn: ATI)