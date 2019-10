Mối quan hệ đáng ngưỡng mộ giữa Đàm Thu Trang và Subeo: 20/10 không quên tặng "mẹ kế" món quà bất ngờ

Kể từ khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương, chuyện tình cảm ngọt ngào của Cường Đô la và Đàm Thu Trang vẫn luôn nhận được sự ngưỡng mộ, ủng hộ từ đông đảo khán giả. Bởi lẽ, Hoa khôi xứ Lạng không chỉ ủng hộ, giúp đỡ ông xã trong công việc kinh doanh mà cô còn dành hết lòng yêu thương, chăm sóc cậu bé Subeo - con trai riêng của Cường Đô la.



Nhờ tình cảm, sự chân thành dành cho Subeo, Đàm Thu Trang cũng nhận được cảm tình đặc biệt từ cậu bé. Bằng chứng là mới đây, Subeo đã tặng món quà bất ngờ cho Đàm Thu Trang nhân ngày Phụ Nữ việt Nam 20/10, đó là bó hoa lộng lẫy và chiếc bánh ngọt đáng yêu.

Không chỉ vậy, cậu bé còn gọi Đàm Thu Trang bằng "mẹ" và ngọt ngào viết: "Subeo, ba Cường chúc mẹ Trang 20/10 vui vẻ".

Chia sẻ hình ảnh vui vẻ bên món quà chồng con tặng, Đàm Thu Trang hạnh phúc viết: "Love you so much" và đặc biệt đánh dấu hashtag #chồng tôi, #con tôi, #cùng tình yêu.

Có thể thấy, cựu người mẫu xinh đẹp đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân vô cùng lãng mạn, hạnh phúc, cô nhận được sự quan tâm và yêu chiều từ ông xã đại gia và con riêng của anh.

Mẹ ruột Đàm Thu Trang cùng nhiều bạn bè, fan hâm mộ của cô thích thú bình luận dành lời khen: "Yêu bạn nhỏ này lém", "Hạnh phúc quá mẹ Trang ơi", "Subeo quá tuyệt", "Subeo đáng yêu quá. Chúc mừng Trang nhé"...