Mới khai trương hơn 1 ngày, công viên nước lớn nhất Thủ đô đã đục ngầu như ao, rác nổi lềnh phềnh bể bơi

Sau khi chính thức mở cửa vào ngày 10/6 vừa qua, "thiên đường giải trí" khổng lồ ở quận Hà Đông đã bị quá tải, với hàng nghìn lượt khách đến vui chơi chỉ trong một buổi chiều. Tuy chưa hoàn thiện hết các hạng mục 100%, nhưng hệ thống trò chơi, bể bơi, cùng những cơ sở vật chất khác đã sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu của khách.

Sang đến ngày thứ 2, công viên nước Thanh Hà vẫn thu hút rất đông các gia đình đến tham quan trải nghiệm. Đúng là công viên rất đẹp với những máng trượt, cầu thang xoáy, bể bơi khổng lồ đầy màu sắc, tuy nhiên, nước trong các bể, sông nhân tạo đều khiến mọi người ngỡ ngàng vì trông chẳng khác gì... nước ao.

Công viên nước Thanh Hà đã mở cửa đón khách sang ngày thứ 2.

Nhiều phụ huynh dắt con nhỏ đến chơi vì họ thấy hình ảnh đẹp của công viên trên mạng, song đến lúc được "mục sở thị", họ tỏ ra khá thất vọng, vì khu vực bể bơi nước đục ngầu, nhiều bọt, thậm chí có cả rác mà không ai dọn dẹp.

Các bể bơi trong công viên đã có hiện tượng vẩn đục, sủi bọt trắng, rác nổi khắp nơi.

Mặc dù nước trong bể rất nông, chưa đến đầu gối người lớn, nhưng màu nước xám xịt không thấy đáy.

Theo ghi nhận của PV thì khu vực bể bơi tạo sóng không có sóng, có thể do quá tải nên thiết bị, hệ thống không hoạt động được liên tục, đến hôm nay chỉ giống như một bể bơi bình thường, nước xanh nhưng không hấp dẫn lắm. Số lượng phao bơi cũng rất ít, nên nhiều phụ huynh ngại ngần không dám cho con nhỏ xuống nước đùa nghịch.

Bể bơi tạo sóng nhưng... không có sóng (?!?)

Những trò chơi khá vắng khách.

Khu vực lối đi, thảm cỏ quanh công viên cũng chưa hoàn thiện nên đất cát rơi xuống các bể khá nhiều, các phụ huynh và trẻ em chạy nhảy khắp nơi khiến cảnh quan có phần không đẹp mắt, tha cả đất bẩn xuống bể bơi.

Cây xanh trồng quanh công viên vẫn chưa hoàn thiện, đất sỏi, cát đá rơi xuống nước khá bẩn.

Cảnh quan xung quanh khu công viên đều khá lem nhem, ít chỗ ngồi nghỉ sạch sẽ khô ráo.

Khu vực sông lười có nước nông, uốn quanh công viên nên các em bé rất thích

Tuy nhiên, màu nước không trong xanh lắm, nhiều em leo trèo nhảy từ trên bờ xuống không đảm bảo an toàn.

Một số cầu thang nối giữa hệ thống các trò chơi bị rò rỉ nước, trơn trượt, dễ ngã.

Công viên cũng chưa có quầy cho thuê đồ bơi, nhiều người vô tư mặc nguyên quần áo bình thường xuống tắm.

Những trải nghiệm không vui ở trên không hoàn toàn do lỗi của công viên, mà phần lớn do ý thức của các vị khách có mặt ở khu vui chơi giải trí mới này. Do vừa khai trương nên cũng còn nhiều hạng mục cần cải thiện chất lượng tốt hơn, hy vọng rằng sắp tới đây công viên nước Thanh Hà sẽ đáp ứng tốt cho nhu cầu vui chơi nghỉ hè của cư dân Hà Nội, đặc biệt là với các gia đình có con nhỏ.