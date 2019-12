Mới 3 tuổi, con út Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã làm được việc mà bố mẹ than khó, Bảo Anh, Hoàng Thùy Linh phải xuýt xoa khen ngợi

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang là một cặp đôi đẹp của làng nhạc Việt. Cả hai bén duyên từ năm 2004 và tổ chức đám cưới vào năm 2009. Tới giờ, cả hai đã có hai nhóc tì xinh xắn là Mina (8 tuổi) và Misu (3 tuổi).

Mười năm bên nhau, cặp uyên ương hầu như chưa vướng tin đồn rạn nứt nào, cũng chẳng dính tới thị phi. Cho tới khoảng thời gian gần đây, nghi vấn Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang ly dị khiến ai nấy vô cùng... sốc. Bởi lẽ, trước khi tin đồn nổ ra cả hai vẫn tay trong tay tham gia talkshow "1 tiếng kể hết" đầy hạnh phúc.

Tổ ấm hạnh phúc của Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang với 2 cô công chúa nhỏ.

Sau cùng, người trong cuộc cũng lên tiếng. Hồ Hoài Anh khẳng định "giờ này chúng tôi vẫn đang ở bên nhau hạnh phúc", còn Lưu Hương Giang cho biết "cả hai đã vượt qua sóng gió và thời điểm hiện tại đang hạnh phúc bên nhau".

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang cho biết đã ly hôn nhưng rồi quay lại vì không thể sống thiếu nhau.

Lùm xùm cũng qua đi, cặp vợ chồng ca sĩ - nhạc sĩ tiếp tục đồng hành với nhau tại nhiều sự kiện. Trên trang cá nhân thường xuyên đăng tải những hình ảnh vui vẻ như thường.

Mới đây, Lưu Hương Giang gây nhiều chú ý khi đăng tải đoạn clip khoe con gái út Misu thể hiện ca khúc Frozen 2. Chính nữ ca sĩ gốc Nam Định cũng phải than khó nhưng cô bé 3 tuổi lại bắt nhịp rất tốt và khả năng tiếng Anh khá ổn: "Khiếp cái bài Frozen 2 này nhịp khó ơi là khó, bố mẹ Su cũng chịu mà con vào không sai tí nào luôn. Mỗi đoạn lên cao hơi tóe 1 tí nhưng con mới 3 tuổi, cả nhà thông cảm!".



Con gái Lưu Hương Giang thể hiện ca khúc Frozen 2.

Theo đó, con gái Lưu Hương Giang mặc váy xanh, đeo bờm xanh hệt công chúa Elsa xinh đẹp, biểu diễn rất tự tin và nhập tâm. Misu khiến mọi người mắt tròn mắt dẹp khi lên giọng rất cao: "I'm afraid of what I'm risking if I follow you"... Thậm chí, cô bé còn hơi "tóe" khi hát đoạn điệp khúc "Into the unknown, Into the unknown" đến hài hước.

Cô bé Misu rất xinh xắn và đáng yêu trong bộ váy xanh.

Dù thế, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã nhanh chóng vào bình luận. Vân Dung, Lã Thanh Huyền, Lưu Thiên Hương... đã bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương - chị gái của Lưu Hương Giang vào bình luận: "Hát khó thế!".

Bảo Anh thì khen ngợi nhan sắc của cô bé Misu: "Xinh quá!".

Hoàng Thùy Linh cũng nức nở khen: "Cưng quá chị ơi!".

Bé Misu sinh vào cuối tháng 5/2016 tại 1 bệnh viên ở Bình Dương. Từ nhỏ, cô út nhà Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh luôn được khen xinh xắn mà còn nhí nhảnh, đáng yêu.

Chia sẻ về việc nuôi dạy hai con gái, nữ ca sĩ cho biết cô muốn để các con phát triển một cách tự nhiên, không muốn áp đặt điều gì lên các bé. Không chỉ thế, vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang rất tạo điều kiện để các con thỏa sức phát triển năng khiếu và sở thích cá nhân.

Hiện giờ, dù công việc bận rộn nhưng Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh vẫn ưu tiên dành nhiều thời gian để ở bên các con. "Giang và ông xã dù công việc có bận rộn thế nào, cũng dành thời gian bên 2 cô tiên nhỏ Misu và Mina. Đặc biệt là trong giai đoạn 5 năm đầu đời của các bé vì theo các nghiên cứu cho thấy, đây là giai đoạn vàng để có thể giúp con phát triển tối ưu tiềm năng tăng trưởng của mình" - Lưu Hương Giang viết.