Miu Lê rút khỏi gameshow sau khi bị chê hát dở; Album của Mỹ Tâm tự hào lọt top bán chạy thế giới

Miu Lê rút khỏi "Sao đại chiến" sau loạt ồn ào bị chê hát dở

Tập sáu cuộc thi Sao đại chiến phát sóng tối 22/12. Chương trình có sự tham gia của sáu cặp thí sinh là ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc (producer). Cuối tập, MC Tùng Leo bất ngờ thông báo ca sĩ Miu Lê quyết định rút khỏi cuộc chơi. Nhạc sĩ đồng hành cùng cô - Only C - do đó cũng ngừng tham gia. Ban tổ chức đồng ý vì tôn trọng quyết định của nghệ sĩ.



Trong chương trình, nhà sản xuất Only C xin lỗi khán giả, cho biết Miu Lê rút lui vì áp lực của chương trình. "Với tôi, đây chỉ là một cuộc chơi thôi. Tuy nhiên tôi thông cảm cho Miu Lê vì cô ấy không quen với áp lực nên có những cảm xúc ngoài ý muốn", tác giả hit Anh không đòi quà cho biết.

Xuất hiện trong Sao đại chiến, Miu Lê gây chú ý bởi ồn ào với producer Dương Cầm. Ngay từ tập đầu, Dương Cầm đã công khai chê Miu Lê hát yếu, hát dở, hời hợt trên sóng truyền hình. Ở nhiều tập sau đó, producer này vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Căng thẳng gia tăng khi Miu Lê trả lời báo chí nói rằng cô không biết anh là ai và không tin anh có đủ chuyên môn để nhận xét cô. Thậm chí cả mẹ của Miu Lê cũng công khai "đăng đàn" trên facebook chỉ trích Dương Cầm và cả ca sĩ đồng hành cùng anh - Dương Hoàng Yến.

Sau tập sáu, do Miu Lê và Only C đã rút lui, thay vì dựa trên tổng điểm hai tập gần nhất để loại thí sinh, ban tổ chức quyết định không loại cặp nào. Tập bảy tiếp tục với sự tham gia của năm cặp ca sĩ và nhà sản xuất: Ái Phương - Đỗ Hiếu, Dương Cầm - Dương Hoàng Yến, Trọng Hiếu - SlimV, Hoàng Tôn - Rhymastic, MTV - Nguyễn Dân.

Album của Mỹ Tâm lọt top bán chạy thế giới trên Amazon

Với giá bán xấp xỉ 9 USD, album Tâm 9 của nữ ca sĩ Mỹ Tâm không chỉ xuất hiện trên trang bán nhạc trực tuyến Amazon mà còn lọt top bán chạy nhất thế giới của nhà bán lẻ này.



Bảng xếp hạng được mô tả là nơi hội tụ những sản phẩm âm nhạc phổ biến nhất dựa theo doanh số và được cập nhật theo từng giờ. Khoảng tối ngày 21/12, Tam 9 leo lên vị trí thứ 4, vượt qua cả Reputation của Taylor Swift và xếp sau album nhạc phim của bom tấn Star Wars: The Last Jedi.

Hình ảnh Album Tâm 9 của Mỹ Tâm đứng vị trí thứ 4 trong danh sách album bán chạy nhất thế giới của Amazon.

Hiện tại, album của Mỹ Tâm đã trượt xuống Top 40 nhưng chỉ riêng thành tích đó cũng đã khiến người hâm mộ Việt Nam tự hào bởi đây là lần đầu tiên một ca sĩ Việt có thể cạnh tranh trực tiếp với những tên tuổi quốc tế, đặc biệt thông qua doanh số album.

Tâm 9 gồm 13 ca khúc, tập hợp những cây viết sáng tác nổi tiếng như nhạc sĩ Đức Trí, Khắc Hưng, Vũ Cát Tường và Phan Mạnh Quỳnh. Tại thị trường Việt Nam, album cũng lập kỷ lục khi bán được hơn 5.000 đĩa ngay hôm ra mắt. Con số này vượt HeartBeat (trước đó bán được 3.000 đĩa) dù chỉ bán trực tiếp tại buổi ký tặng, chứ chưa hề tính bán online.

Như Quỳnh làm giám khảo Thần tượng Bolero mùa 3

Trong năm 2018, Thần tượng Bolero sẽ chính thức trở lại với với những thay đổi hoàn toàn mới nhằm mang đến màu sắc mới mẻ cho công chúng yêu thích dòng nhạc trữ tình. Và năm nay, chỉ còn 3 HLV ngồi ghế nóng sẽ là Ngọc Sơn, Quang Lê và Như Quỳnh.



Nếu Ngọc Sơn và Quang Lê đã là HLV ở những mùa trước thì nữ ca sĩ Như Quỳnh lần đầu đảm nhận vai trò đặc biệt này. Trong suốt thời gian hoạt động âm nhạc, Như Quỳnh luôn là cái tên hot và nhận được sự quan tâm của khán giả cả nước. Những ca khúc của chị đã đi sâu vào lòng người nghe và trở thành tượng đài duyên dáng của dòng nhạc Bolero trữ tình. Bên cạnh đó, nếu như khán giả đã quen với những "chiêu trò" gây cười của hai HLV nam thì Như Quỳnh sẽ là một ẩn số thú vị của mùa giải năm nay thay cho hai "bóng hồng" Lệ Quyên và Cẩm Ly. Cả ba chính thức là huấn luyện viên đi tìm và đào tạo ra những giọng ca Bolero tài năng nhất năm 2018.

Lên sóng vào tháng 2/2016, Thần tượng Bolero là chương trình được sản xuất dựa trên format Nation's best voice của Time Symphony (Anh). Đây là cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát dành cho những thí sinh có niềm đam mê với dòng nhạc trữ tình, quê hương và dân ca. Kết thúc 2 mùa thi Thần tượng Bolero đã tìm ra được 2 quán quân là Trung Quang và Hellen Thủy.

Táo quân 2018 chính thức khởi động

Đại diện VFC cho biết lịch tập dự kiến của Táo quân 2018 bắt đầu từ ngày 10/1/2018. Vân Dung và Công Lý xác nhận tham gia.



Hiện kịch bản của Táo quân 2018 đã hoàn thành phần khung. Trước đó, đạo diễn Đỗ Thanh Hải tiết lộ với báo chí 2018 đánh dấu 15 năm ra đời của chương trình hài Tết nên sẽ có những tiết mục đặc biệt, được dàn dựng kỹ lưỡng để kỷ niệm. Số lượng Táo quân cũng sẽ tăng lên với nhiều gương mặt trẻ.

Trước đồn đoán Táo quân 2018 có nội dung giống hai bộ phim ăn khách năm qua là Người phán xử và Sống chung với mẹ chồng, đạo diễn Đỗ Thanh Hải phủ nhận. "Nếu có, chúng tôi chỉ đưa vào một phần để làm nổi bật câu chuyện. Khán giả xem Táo quân là xem chính chương trình chứ không xem phim truyền hình", anh nói.

Kịch bản lần này vẫn do êkíp cũ thực hiện, trong đó có "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng. Chương trình vẫn được xây dựng trên tiêu chí dựa vào những hiện tượng văn hóa, xã hội trong năm và thể hiện một cách hài hước.