Miền Bắc nắng ấm kéo dài nhiều ngày

Dự báo hôm nay (3/1) và 2 ngày tới, nhiệt độ thấp hơn hoặc tương đương với mức nhiệt của ngày 2/1. Các ngày còn lại nhiệt độ đều cao hơn, trong đó, 4 ngày 6 - 7/1 và 11 - 12/1, nhiệt độ ở Hà Nội có thể lên 28oC, trời có nắng.

Trời ấm kéo dài là do trong suốt 10 ngày tới chỉ có một đợt không khí lạnh vào ngày 8 - 9/1, nhưng cường độ khá yếu, nhiệt độ giảm rất ít.

Hôm nay, khối khí lạnh cũ đang yếu đi, nhiệt độ tại Điện Biên Phủ sẽ lên tới 28oC, Lào Cai 27oC. Các thành phố khác từ Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn tới Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình đều từ 23 - 26oC.

Trên biển, ở huyện đảo Hoàng Sa, dự báo ít mưa, gió duy trì cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau ra đến phía Tây huyện đảo Trường Sa, cảnh báo gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.