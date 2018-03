Mì sợi cũng chứa hàn the, chuyên gia chỉ ra nguy cơ và cách nhận biết chuẩn xác nhất

aFamily.vn>Sức khỏe

Hãi hùng phát hiện cơ sở sản xuất 10 tấn mì sợi chứa hàn the



Gần đây, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an TP Cần Thơ đã đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Nguyên nhân là chủ cơ sở sản xuất có hành vi sử dụng hàn the để chế biến mì tươi sợi đối với cơ sở mì trứng Tân Thành (địa chỉ số 180/14 đường 30-4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Cơ quan chính quyền cũng tịch thu tiêu huỷ hơn 10 tấn mì sợi tươi có chứa hàn the của cơ sở này.

Mì sợi chứa hàn the khiến nhiều người cảm thấy vô cùng hoang mang.

Trước đó, vào ngày 26-1, PC49 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ) tiến hành kiểm tra và phát hiện cơ sở mì trứng Tân Thành đang sản xuất số lượng lớn mì sợi để bán ra thị trường. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng kiểm tra phát hiện phần lớn mì trứng sản xuất tại cơ sở đều dương tính với hàn the.

Đây là một trong những vụ thực phẩm bẩn gây chấn động nhất kể từ đầu năm đến nay, khiến nhiều người cảm thấy vô cùng sợ hãi trước tình trạng ăn uống, không biết ăn gì mới sạch, mới đảm bảo sức khỏe. Trước đó, vào tháng 5/2017, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng tiến hành kiểm tra đột xuất và thu giữ được hàng trăm kg hàn the để làm mì sợi.

Mì sợi chứa hàn the là một trong những vụ thực phẩm bẩn gây chấn động nhất kể từ đầu năm đến nay

Có thể nói, việc sử dụng hàn the trong công nghệ thực phẩm vẫn đang được nhiều gian thương ưa chuộng. Điều này vô tình gây hại nghiêm trọng đến tình trạng sức khỏe của chúng ta. PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, việc sử dụng hàn the để sản xuất, chế biến sợi mì sẽ giúp sợi mì dai hơn. Mì được phân phát đến nhiều cửa hàng ăn uống, nếu đi ăn ngoài quá nhiều, lại đúng nguồn thực phẩm không đảm bảo như mì sợi chứa hàn the thì chắc chắn sẽ mang bệnh tật vào người.

Ăn mì sợi chứa hàn the nguy hiểm thế nào và làm sao để nhận biết?

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh khẳng định: "Hàn the là một chất đã được Bộ Y tế cấm dùng trong công nghệ thực phẩm nói chung. Ăn phải thực phẩm chứa hàn the chứ không cứ gì riêng mì sợi chứa hàn the sẽ vô cùng nguy hiểm".

Ăn phải thực phẩm chứa hàn the chứ không cứ gì riêng mì sợi chứa hàn the sẽ vô cùng nguy hiểm

Do có đặc tính gắn kết với thực phẩm nên hàn the làm cho thực phẩm khó tiêu hơn bình thường rất nhiều. Chưa hết, hàn the không bị thải loại hoàn toàn mà còn có khả năng tích tụ vào cơ thể lên đến 15% so với lượng tiếp nhận. Nếu thường xuyên ăn thực phẩm có sử dụng hàn the như mì sợi, bạn rất dễ bị ngộ độc mãn tính, suy gan, suy thận, biếng ăn, da xanh xao, suy nhược cơ thể, teo tinh hoàn, vô sinh, phụ nữ mang thai ăn giò, chả chứa hàn the dễ gây nhiễm độc thai nhi… Về lâu dài sẽ tích tụ gây nên nhiều bệnh ung thư.

Thực tế thì hàn the từng được sử dụng trong công nghệ thực phẩm do có thể giữ thực phẩm tươi ngon trong thời gian dài, không bị ôi thiu, đồng thời giúp tăng độ dẻo của thực phẩm nên được sử dụng để ướp thịt, cá. Tuy nhiên, ông Thịnh khẳng định, rất nhiều nước đã cấm việc sử dụng chất này trong chế biến thực phẩm vì những ảnh hưởng tiêu cực và lâu dài về sức khỏe. Riêng ở Việt Nam, Bộ Y tế đã lên tiếng cấm sử dụng loại hóa chất này trong ngành thực phẩm nói chung.

Ăn mì sợi chứa hàn the có thể gây nên những hệ lụy đáng tiếc về sức khỏe.

Để nhận biết mì sợi có chứa hàn the hay không, theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chúng ta khó có thể nhận biết chính xác bằng mắt thường được. Bạn có thể nhận biết bằng một số cách như sử dụng tay kéo sợi mì. Nếu sợi mì dai, kéo dãn khó đứt thì có khả năng loại mì sợi này đã được ngâm tẩm hàn the. Ngoài ra, chúng ta có thể test nhanh mì sợi thành phẩm với bộ test bao gồm dung dịch hiện màu và giấy thử.

Mặc dù vậy, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh khẳng định, điều quan trọng nhất vẫn là cơ quan chức năng nhà nước vào cuộc sát sao hơn, chặt chẽ hơn. Cần tăng cường hơn nữa cơ chế quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân, tránh tối đa hình thức gian lận thương mại, khiến người dân mất tiền oan lại mang bệnh vào người.